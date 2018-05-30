Минский театр приедет на гастроли в Калининград

Гастроли Национального академического драматического театра имени М.Горького (Минск) пройдут в курортном Светлогорске Калининградской области РФ с 1 по 3 июня.

Как сообщили в театре, на крупнейшей сцене самого западного российского региона - в Янтарь-холле - труппа покажет три спектакля в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, художественного руководителя НАДТ им. М.Горького Сергея Ковальчика.

Откроются гастроли музыкальным спектаклем по мотивам русских народных сказок "По щучьему велению". Коллизия драмы "Подводники" о военных моряках, поставленной по пьесе самого известного современного белорусского драматурга Андрея Курейчика, наверняка будет близка зрителям региона, где расположена главная база Балтийского флота.

Завершится творческий десант знаменитого белорусского театра одним из самых зрелищных и ярких спектаклей в репертуаре - "Пане Коханку", также по пьесе Андрея Курейчика. Исторический фон - XVIII век, первый раздел Речи Посполитой - обещает соответствующие костюмы и декорации, а противоречивая личность главного героя - могущественного магната Кароля Станислава Радзивилла - интересную интригу.