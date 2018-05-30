На набережной в центре Петербурга провалился асфальт

В центре Петербурга на углу набережной Фонтанки и Измайловского проспекта провалился асфальт. Диаметр образовавшейся дыры превышает один метр.

Как сообщили "РГ" в "Водоканале", провал произошел после того как на набережной начали устранять течь трубопровода. Сигнал о проблемах с трубой поступил в "Водоканал" в 7.50.

Когда сотрудники предприятия выполнили пробное отключение, асфальт провалился. Это может быть связано с тем, что грунт размыло, и какое-то время он держался только на водной толще.

Сейчас на набережной работает ремонтная бригада. На данный момент устранить течь, вызвавшую провал асфальта не удалось.

В "Водоканале" полагают, что жителям окрестных домов придется отключать воду и главный вопрос сейчас, сколько зданий почувствуют на себе последствия аварии. Но перерыв в водоснабжении не будет долгим, дома обещают подключить к водоснабжению по временной схеме.