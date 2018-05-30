Главным тренером "Зенита" стал бывший полузащитник питерцев Сергей Семак. Контракт с ним подписан на два сезона с опцией продления еще на один год.

Все к этому и шло. Даже когда в прессе назывались имена Маурицио Сарри, Миодрага Божовича и Синиши Михайловича, было ясно: фаворитом на вакантную должность является Семак.

В пользу теперь уже бывшего тренера "Уфы" говорило сразу несколько факторов. Его обожают зенитовские болельщики. Семак провел последние три года карьеры в Санкт-Петербурге (2010-2013), завоевав за это время три трофея. Как и в своих предыдущих командах, Сергей был одним из ее лидеров.

Наконец, тренерские достижения. Их у Семака к 42 годам набралось немало. Сразу после ухода Лучано Спаллетти в марте 2014 года Сергей был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Зенита". И во втором своем матче обыграл в гостях в Лиге чемпионов "Боруссию". Ну а "Уфа" при Семаке завершила минувший сезон на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило попасть в Лигу Европы.

Руководство "Зенита" впервые за девять лет назначило главным тренером команды россиянина

Важный штрих: впервые с 2009 года "Зенит" будет тренировать россиянин. После ухода Анатолия Давыдова рулевыми питерцев были только иностранцы: Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини. А теперь пришло время отечественного специалиста.