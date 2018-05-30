Новости

Пушков прокомментировал убийство журналиста в Киеве 01:19
Пожар в петербуржском торговом доме "Пассаж" ликвидирован 01:17
Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию 00:55
Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа 00:38
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко 00:28
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом 00:25
На Дону из-за пробок на трассе М-4 откроют пункты помощи водителям 00:04
СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018
В московские школы запретят проносить опасные предметы 29.05.2018
Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки 29.05.2018
Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 29.05.2018
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 29.05.2018
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 29.05.2018
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 29.05.2018
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 29.05.2018
Пожар в петербургском торговом центре локализован 29.05.2018
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 29.05.2018
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 29.05.2018
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 29.05.2018
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 29.05.2018
В центре Петербурга загорелся торговый центр 29.05.2018
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 29.05.2018
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 29.05.2018
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 29.05.2018
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 29.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
30.05.2018 00:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У руля теперь Семак

Питерский топ-клуб определился с тренером
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7578 (115)
Главным тренером "Зенита" стал бывший полузащитник питерцев Сергей Семак. Контракт с ним подписан на два сезона с опцией продления еще на один год.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Сергей Семак призван вернуть "Зенит" на первые роли в российском футболе. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сергей Семак призван вернуть "Зенит" на первые роли в российском футболе. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Все к этому и шло. Даже когда в прессе назывались имена Маурицио Сарри, Миодрага Божовича и Синиши Михайловича, было ясно: фаворитом на вакантную должность является Семак.

Фото: Reuters
Сборная Италии победила в первом матче при Роберто Манчини

В пользу теперь уже бывшего тренера "Уфы" говорило сразу несколько факторов. Его обожают зенитовские болельщики. Семак провел последние три года карьеры в Санкт-Петербурге (2010-2013), завоевав за это время три трофея. Как и в своих предыдущих командах, Сергей был одним из ее лидеров.

Наконец, тренерские достижения. Их у Семака к 42 годам набралось немало. Сразу после ухода Лучано Спаллетти в марте 2014 года Сергей был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Зенита". И во втором своем матче обыграл в гостях в Лиге чемпионов "Боруссию". Ну а "Уфа" при Семаке завершила минувший сезон на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило попасть в Лигу Европы.

Руководство "Зенита" впервые за девять лет назначило главным тренером команды россиянина

Важный штрих: впервые с 2009 года "Зенит" будет тренировать россиянин. После ухода Анатолия Давыдова рулевыми питерцев были только иностранцы: Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини. А теперь пришло время отечественного специалиста.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин