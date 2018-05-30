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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Не стать Актеоном

На "Звездах белых ночей" Мариинский театр представил "Фальстафа"
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Предыдущего "Фальстафа" на Мариинской сцене ставил в 2006 году Кирилл Серебренников: в остром тогда жанре анекдота про новых русских - с их глянцевым и циничным миром, убившим простофилю-лузера Фальстафа. Тот спектакль был жесткой социальный сатирой, нынешний, в постановке Де Роза, - умеренной по эстетике и беззаботному буффонному юмору историей нравов. В новом "Фальстафе", над которым в Мариинке-2 работала итальянская команда: режиссер-постановщик Андреа Де Роза, художники Симоне Маннино (сценография) и Алессандро Лаи (костюмы), а музыкальным руководителем которой был Валерий Гергиев, - нет переносов в конкретные времена - ни в прошлое, ни в настоящее...
Фото: Пресс-служба Мариинского театра На сцене возникают то декорации таверны, то лужайки, где плетут интриги симпатичные проказницы. Фото: Пресс-служба Мариинского театра
На сцене возникают то декорации таверны, то лужайки, где плетут интриги симпатичные проказницы. Фото: Пресс-служба Мариинского театра

Нет и острых социальных углов: это спектакль-розыгрыш, который устраивают Фальстафу веселые виндзорские дамочки. Здесь работает фальстафовский парафраз шекспировского "мира-театра", перевернутый в "мир-шутку", в иронию и юмор итальянской комедии дель арте, чья эстетика у постановщиков в итальянской крови.

Фото: Пресс-служба Национального академического драматического театра имени М.Горького
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Действие спектакля разгоняется от перебранки собутыльников Фальстафа в таверне, в стремительном темпе, заданном Гергиевым в летучей скоростной увертюре, с перекрестными репликами, дракой и глупыми сентенциями Фальстафа "красть нужно умело и вовремя". Этот неунывающий буффонный герой из шекспировских "Виндзорских кумушек" - здесь самый обыкновенный обыватель, опустившийся толстяк в застиранной клетчатой рубахе и футболке. Он опрокидывает бутылки в глотку, булькает, впадает в ярость при виде счета за свою раблезианскую трапезу. У баса Эдема Умерова Фальстаф - седина в бороду, бес - в ребро: ему страсть как хочется соблазнить пару дам из общества. Как у всякого недалекого ума, у толстяка сомнений нет, что он одержит победу: достаточно только принарядиться в жилетку и шелковый шарф. Так простофиля попадается в ловушку - в корзину Алисы Форд с грязным бельем. Более сложными смыслами режиссер спектакль не перегружает... Художник использует декорацию на поворотном круге, оборачивающуюся из таверны в дом Алисы Форд, в сочную зеленую лужайку, по которой прогуливается Алиса (Оксана Шилова) со своей подругой Мэг (Екатерина Сергеева) и миссис Квикли (Анна Кикнадзе). Последняя выступает мотором всей интриги, с артистическим азартом вовлекая не только Фальстафа, но и самих подруг в веселую, но опасную игру, которая могла бы стоить кому-то и жизни. Темперамент мужа Алисы Форда - бешенный: узнав, что Фальстаф направляется к его жене, он заходится в ярости, что может стать подобным богу охоты Актеону с оленьими рогами. Носится по сцене, заглядывая во все углы...

Вообще, музыкальная сторона спектакля производит впечатление удивительной легкости и стремительности всего того, что на самом деле является сложнейшей исполнительской работой. Оркестр задает темп и энергию действия и звучит у Гергиева с такой лапидарностью средств, словно каждая музыкальная фраза старого Верди - афоризм. В знаменитой сцене бульканья трель упивающегося вином из горла бутылки Фальстафа разрастается в оркестре до барабанной дроби, комические инструментальные реплики, краски тембров работают на певцов. Во вступлении к последней картине оперы валторны звучат, подобно рогу волшебного мира, куда попадает вновь одураченный главный герой.

Буффонный герой из шекспировских "Виндзорских кумушек" - здесь самый обыкновенный обыватель, опустившийся толстяк в застиранной клетчатой рубахе

Финальный акт решен режиссером как феерия, в духе "Сна в летнюю ночь" - с бутафорской зеленой листвой, с феями, сильфами, светящимися ночными существами, окружающими Фальстафа, дразнящими и колотящими его. Эти сцены - "цитаты" из классического шекспировского театра, родом из которого сам Фальстаф, а точнее - режиссерский розыгрыш, который оставляет открытым для шуток финал. Толстяка прощает даже яростный Форд, но зато молодая пара влюбленных - дочка Форда Нанетта (Ангелина Ахмедова) и Фентон (Александр Михайлов) одурачивают его самого: он станет свекром Фентона. Круг беззлобной игры бесконечен, как тема заключительной фуги на девять голосов: Tutto nel mondo e burla ("Все в мире - шутка"). Пусть хотя бы на сцене.

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