В Петербурге досрочно установят мемориальную доску Даниилу Гранину

Депутаты петербургского парламента приняли постановление об установке мемориальной доски знаменитому писателю Даниилу Гранину, ушедшему из жизни в июле прошлого года.

"В целях увековечения памяти почетного гражданина Санкт-Петербурга, писателя Даниила Александровича Гранина Законодательное собрание постановляет: согласиться с представлением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об установке мемориальной доски по адресу: улица Малая Посадская, дом 8", - говорится в тексте постановления.

Предложение почтить память писателя поступило от Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева. 24 апреля оно было поддержано на заседании Совета по мемориальным доскам. Отметим, что согласно положению закона "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге", установка памятной доски почетному гражданину Северной столицы (звание присвоено Гранину в 2005 году) возможна лишь по истечении пяти лет со дня смерти. Однако градоначальник написал письмо спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, в котором попросил сделать для Гранина исключение, учитывая его выдающиеся заслуги.

Эти заслуги перечисляются в пояснительной записке к постановлению: военная служба на фронте в составе 1-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения. Даниил Герман (настоящая фамилия Гранина) защищал блокадный Ленинград на Лужском рубеже, будучи командиром артиллерийско-пулеметного батальона был дважды ранен.

После окончания войны в 1945-1950 годах работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. В 1949 году начал публиковаться в ленинградском журнале "Звезда". Тогда же взял литературный псевдоним Гранин. С 1950 занимался только литературой. С 1962 года - член Союза писателей, в 1967-1971 годах - первый секретарь Ленинградского отделения.

С приходом перестройки Гранин занялся активной общественной деятельностью. В 1986 году стал инициатором создания первого благотворительного общества "Милосердие". В 1989-1991 годах избирался народным депутатом СССР. В 2001-2017 годах был учредителем и бессменным председателем правления Фонда имени Дмитрия Лихачева.

Читателям известны его романы ("Искатели", "Иду на грозу", "Вечера с Петром Великим", "Мой лейтенант"), документальные книги об ученых ("Это странная жизнь", "Выбор цели" "Зубр", "Бегство в Россию"). Пожалуй одним из самых знаменитых его произведений стала "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алексеем Адамовичем, а в последние годы писатель посвятил себя мемуаристике ("Причуды моей памяти", "Все было не совсем так", "Заговор").

Мемориальная доска Гранину будет не единственной, установленной на стене дома 8 по Малой Посадской улице. В этом доме Литфонда в свое время жили автор "Республики ШКИД" Леонид Пантелеев, драматург Евгений Шварц, автор исторических романов Леонтий Раковский, поэты-фронтовики Сергей Орлов и Михаил Дудин, литературные критики Илья Груздев и Александр Дымшиц. Память Орлова, Дудина, Шварца и Пантелеева уже увековечена на стенах дома.