Дом №31 на проспекте Бакунина внезапно оказался в центре скандала. Здание, которое десятилетиями считалось дореволюционным, вдруг записали в разряд "сталинок". Во Всероссийском обществе охраны памятников говорят о подлоге. А на горизонте маячит проект застройки, где вместо скромной двухэтажки должен появиться элитный жилой дом.

Изменение даты постройки - не такая уж и редкость для Петербурга. Дело в том, что в городе до сих пор нет полного реестра исторических зданий, соответственно, с каждым объектом разбираются индивидуально. А здесь все хитро. Документы о многих дореволюционных зданиях не сохранились. Кроме того, после Великой Отечественной войны весь центр города превратился в сплошную стройку, от одних зданий оставался лишь фундамент, другим требовался капитальный ремонт. И все эти работы отражались в документах, равно как и перепланировки, подводка современных коммуникаций.

Соответственно, вопрос о дате постройки дома из архитектурного диспута часто переходит в судебную плоскость. А спорить есть о чем, ведь по городскому закону здания, построенные до 1917-го года, сносить нельзя.

Но со зданием на Бакунина, 31 ситуация другая. Этот дом попал под инвентаризацию "ЛенжилНИИпроекта", которая проводилась с 1969-го по 1980 год. И на основании обследования в технико-экономическом паспорте здания стоит дата постройки: 1860 год. Более того, эти данные не скрыты в архивах, паспорт дома выложен в открытый доступ на портале "Наш Петербург".

И вот на месте дома задумали большую стройку. История началась не вчера, жильцов расселяли несколько лет. Однако на градостроительный совет проект застройки вынесли только на днях. Заседание не состоялось. Как стало известно "РГ", причиной стал спор о дате постройки здания. В петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников "РГ" рассказали, что в кадастровых документах фигурирует дата постройки - 1949 год.

Как выяснила "Российская газета", здание на Бакунина было поставлено на кадастровый учет в августе 2012-го года, а в декабре 2015-го в документацию были внесены изменения. Согласно карте Роскадастра, документы на здание оформляла кадастровый инженер Ольга Румянцева. "РГ" спросила у г-жи Румянцевой, на каком основании в документах указали, что завершение строительства дома произошло в 1949-м году. Но кадастровый инженер не ответила на этот вопрос, сославшись на конфиденциальность данных, и адресовала вопросы к собственнику.

Корреспондент "РГ" последовала ее совету. Но ответа от собственника не получила.

Вопросы к дате постройки появились не только у журналистов и градозащитников.

Сейчас в документации разбирается прокуратура, изучают проект и депутаты. Вносились ли изменения в год постройки здания, пытаются понять в петербургском Росреестре. Все это происходит на фоне победы градозащитников в борьбе за здание на Ропшинской, 10. Там тоже странным образом менялась дата постройки дома, и в конце мая Куйбышевский районный суд признал "омоложение" здания незаконным. Соответственно, застройщик, если не обжалует это решение, не сможет снести здание.

Пока Кадастровая палата и КГИОП определяются с позицией, градозащитники и строительное сообщество замерли в тревожном ожидании, ведь случай с домом на Бакунина выявил ряд системных проблем. В частности, выяснилось, что при подготовке к градсовету по умолчанию не рассматривается бэкграунд территории. В случае с домом на Бакунина тревогу забили почти случайно, когда градозащитники, входящие в градостроительный совет, получили документы к заседанию и нашли в квартале старый дом. Если бы они готовились к заседанию спустя рукава, то вопросов к новостройке не возникло бы.

А еще стало очевидно, что даже если в технико-экономическом паспорте указана дореволюционная дата постройки, это совершенно не значит, что однажды здание не "помолодеет". И если это произойдет, заниматься сбором документов и доказывать свою правоту придется не тем, кто хочет сбросить лишних 50-100 лет, а градозащитникам. Тезис о возрасте здания, как выясняется, особой проверки не требует. И если утверждение о дореволюционном возрасте подтвердится, то тогда строительство на этом участке будет невозможно.

Комментарий

Анна Капитонова, член ВООПиК:

- Рассчитываю, что со зданием на проспекте Бакунина до суда дело не дойдет, главным аргументом здесь могут быть те самые выписки из обследования "ЛенжилНИИпроекта". Правда общественники готовятся к долгой и напряженной борьбе: проект по застройке уже готов, и мы в ВООПик не уверены, что строительный бизнес откажется от своих планов.