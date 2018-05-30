Новости

Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом" 16:07
Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек 16:01
На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой 15:54
В Кремле отреагировали на убийство журналиста Бабченко 15:49
Ученые рассказали о вреде фруктового сока на завтрак 15:48
Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь 15:47
В Китае доказали существование древней цивилизации 15:46
Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио главы Алтайского края 15:45
Найден обработанный черноногими аммонит возрастом 66 млн лет 15:45
Картой "Тройка" можно будет оплатить такси 15:34
Путин сменил губернатора Алтайского края 15:32
Путин назначил врио губернатора Амурской области 15:31
Пробки на трассе М-4 в Ростовской области ликвидируют к ЧМ-2018 15:30
Житель Коми погиб при попытке зарядить телефон от ЛЭП 15:24
В Костроме появился железный ювелир 15:24
"Союзмультфильм" запустил свой YouTube-канал с новыми мультфильмами 15:19
"Газпром" прокомментировал принудительное взыскание с него долга 15:18
Ураган сорвал крышу с Нижегородского кремля 15:17
УЕФА объявил о ребрендинге Лиги Европы 15:05
МВД установило личности двух телефонных минеров Крымского моста 15:05
Избирательные участки для москвичей откроют прямо на дачах 15:04
Уральские танкисты получат модернизированные БМП-2М 15:00
В Ростове рассмотрят дело о расстреле астраханских полицейских 14:53
Легендарный "Концерт в летнюю ночь" пройдет в Вене 31 мая 14:49
В Нью-Йорке придумали кабины для сна для уставших горожан 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 15:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перепутали бюджеты?

Муниципалитет накажут за благоустройство чужой территории
Текст: Рита Лесная
Российская газета - Санкт-Петербург №7578 (115)
Прокуратура Петербурга выявила нецелевое использование средств в муниципальном образовании "Введенский". Выяснилось, что чиновники благоустроили территорию, которая им не подведомственна.

Как сообщили в петербургской прокуратуре, муниципалитету вменяют заказ работ в Пушкарском саду. А эта территория относится к зеленым насаждениям общего пользования, то есть приводить ее в порядок должны по линии комитета по благоустройству.

Тем не менее, как выяснили в прокуратуре, МО "Введенский" заключил контракт с ООО "Городское дворовое строительство" на выполнение работ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Петербуржцы попросили назначить вице-губернатора по деревьям

Заказ, согласно сайту госзакупок, был получен 19 июля позапрошлого года. За 13 миллионов 285 тысяч рублей эта компания должна была установить на территории муниципалитета урны, детские площадки, вазоны. К слову, тогда "Городское дворовое агентство" оказалось единственной компанией, которая подала заявку на участие в тендере. В техническом задании прямо не указано, что работы проводятся в том числе и в Пушкарском саду, но ряд позиций, таких как завоз песка или ремонт тротуарной плитки, там фигурируют без адреса.

В самом факте, что муниципалитет взял и привел в порядок чужую территорию, ничего плохого нет, но, как говорят в прокуратуре, проблема в финансировании. Благоустройство участков, за которые ответственен муниципалитет, происходит за счет местного бюджета. А если зону приводит в порядок, например, районная администрация или комитет по благоустройству, за это платит бюджет города.

С благоустройством Пушкарского сада все понятно, там часто гуляют туристы, любят это место и петербуржцы. А вот жители дома №4 по улице Блохина уже несколько лет не могут добиться благоустройства второго двора. Первый, который ближе к улице Провиантской, муниципалы регулярно приводят в порядок, а до второго, который с красной линии не видно, руки не доходят.

Фото: РИА Новости
Губернатору Санкт-Петербурга предложили легализовать граффити

И на Петроградской стороне много таких проблемных точек, обустраивать которые можно именно за счет муниципального бюджета.

История с Пушкарским садом нетипична для Петербурга, ведь то, что один и тот же участок благоустраивался разными ведомствами, не только стало достоянием общественности, но и привело к тому, что в отношении главы муниципалитета завели дело об административном правонарушении. Однако таких ситуаций в городе много.

Впрочем, мучает один вопрос: как при скудости муниципальных бюджетов так легко миллионы тратятся на благоустройство чужих территорий? Что, чиновники не знают границ своей зоны ответственности? В это, честно говоря. ветирся с трудом. Попробуйте-ка в МО "Введенский" решить какой-нибудь личный вопрос, живя в другом муниципалитете. Вас быстренько направят по известному вам адресу. Так почему же ошибкочка вышла с 13-ю миллионами? Кто знает ответ?

Главное сегодня

Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая
Власти: Крымский мост решает проблемы, а не создает
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"