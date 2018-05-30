Прокуратура Петербурга выявила нецелевое использование средств в муниципальном образовании "Введенский". Выяснилось, что чиновники благоустроили территорию, которая им не подведомственна.

Как сообщили в петербургской прокуратуре, муниципалитету вменяют заказ работ в Пушкарском саду. А эта территория относится к зеленым насаждениям общего пользования, то есть приводить ее в порядок должны по линии комитета по благоустройству.

Тем не менее, как выяснили в прокуратуре, МО "Введенский" заключил контракт с ООО "Городское дворовое строительство" на выполнение работ.

Заказ, согласно сайту госзакупок, был получен 19 июля позапрошлого года. За 13 миллионов 285 тысяч рублей эта компания должна была установить на территории муниципалитета урны, детские площадки, вазоны. К слову, тогда "Городское дворовое агентство" оказалось единственной компанией, которая подала заявку на участие в тендере. В техническом задании прямо не указано, что работы проводятся в том числе и в Пушкарском саду, но ряд позиций, таких как завоз песка или ремонт тротуарной плитки, там фигурируют без адреса.

В самом факте, что муниципалитет взял и привел в порядок чужую территорию, ничего плохого нет, но, как говорят в прокуратуре, проблема в финансировании. Благоустройство участков, за которые ответственен муниципалитет, происходит за счет местного бюджета. А если зону приводит в порядок, например, районная администрация или комитет по благоустройству, за это платит бюджет города.

С благоустройством Пушкарского сада все понятно, там часто гуляют туристы, любят это место и петербуржцы. А вот жители дома №4 по улице Блохина уже несколько лет не могут добиться благоустройства второго двора. Первый, который ближе к улице Провиантской, муниципалы регулярно приводят в порядок, а до второго, который с красной линии не видно, руки не доходят.

И на Петроградской стороне много таких проблемных точек, обустраивать которые можно именно за счет муниципального бюджета.

История с Пушкарским садом нетипична для Петербурга, ведь то, что один и тот же участок благоустраивался разными ведомствами, не только стало достоянием общественности, но и привело к тому, что в отношении главы муниципалитета завели дело об административном правонарушении. Однако таких ситуаций в городе много.

Впрочем, мучает один вопрос: как при скудости муниципальных бюджетов так легко миллионы тратятся на благоустройство чужих территорий? Что, чиновники не знают границ своей зоны ответственности? В это, честно говоря. ветирся с трудом. Попробуйте-ка в МО "Введенский" решить какой-нибудь личный вопрос, живя в другом муниципалитете. Вас быстренько направят по известному вам адресу. Так почему же ошибкочка вышла с 13-ю миллионами? Кто знает ответ?