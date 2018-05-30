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30.05.2018 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга начала проверку обстоятельств, при которых 19-летний начинающий фотограф упал с Ростральной колонны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодой человек по имени Макар Претро пытался взобраться на колонну и сорвался.

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Сейчас юноша находится в Военно-медицинской академии. Сестра Макара сообщает в социальных сетях, что сейчас юноша находится в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов.

Согласно справке из академии, у молодого человека открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, множественные переломы костей черепа, закрытая травма груди, сломан таз. Юноша потерял много крови.

История Макара стала шоком для петербуржцев. Молодой человек увлекался фотографией и регулярно забирался на крыши и снимал городские виды. Много раз его работы отмечались на конкурсах, что становилось для Макара дополнительным стимулом. На Ростральную колонну он собирался залезть ради красивого снимка Петербурга.

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