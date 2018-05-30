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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Уберите железо со стен

Депо Николаевской железной дороги может потерять исторический облик
Текст: Лев Годованник
Российская газета - Санкт-Петербург №7578 (115)
Петербургские градозащитники обратили внимание на странные ремонтные работы, которые на днях начались на фасадах старейшего в России здания железнодорожного депо. Его обшивают металлическими листами и перекрашивают.

Речь идет о здании, расположенном на углу Обводного канала и Днепропетровской улицы по адресу набережная Обводного канала, дом 43А - там находится объект культурного наследия "Здание поворотного депо (круглое)". Депо построено в 1847 году, а в соответствии с приказом петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) от февраля 2001 года является выявленным объектом культурного наследия.

Фото: depositphotos.com
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Это наиболее сохранившееся круглое депо среди всех аналогичных построек бывшей Николаевской железной дороги, а также самое старое на территории бывшей Российской империи. В бывшую Российскую империю, напомним, входили Польша, Финляндия и Аляска.

В исторических источниках можно найти сведения о том, что такие депо строились в виде круглых зданий, в которые вел один путь. По этому пути паровозы завозились в центр депо, где располагался поворотный круг. Попадавший на него паровоз поворачивался и оказывался напротив нужного для ремонта "стойла". Позже депо такого типа перестали использоваться из-за увеличения размеров паровозов. Таким образом, здание, расположенное на набережной Обводного канала в Петербурге, с исторической точки зрения уникально.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Беспокойство градозащитников вызвали странные для объекта культурного наследия ремонтные работы, которые они заметили на здании старинного депо. По их словам, несколько дней назад строители начали обшивать верхнюю часть западного фасада здания гофрированным металлическим листом, частично удалили старый штукатурный слой, после чего нанесли на освобожденное от него место цементный раствор и покрасили. Эти работы исказили внешний облик дома-памятника, что и вызвало опасение градозащитников. Ведь работы только начались, об их целях в открытых источниках не сообщалось, поэтому масштаб возможных нарушений норм федерального закона "Об объектах культурного наследия" пока даже не понятен.

Заметившие происходящее местные жители обратились в петербургское отделение ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), работники которого пожаловались в городское законодательное собрание. Депутаты направили запрос в КГИОП, ответа на который пока нет.

Тем временем

Сотрудники комитета в понедельник, 28 мая, выезжали на место происшествия и сообщили "Российской газете":

- В целях подтверждения факта проведения самовольных работ и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия. В случае подтверждения факта самовольных работ КГИОП предпримет меры, направленные на незамедлительную остановку работ, а также устранение выявленных нарушений.

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