В Петербурге задержали экс-главу комитета по строительству Ленобласти

В Петербурге задержали бывшего председателя комитета по строительству Ленинградской области Виталия Жданова. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, следственные действия связаны с периодом работы чиновника в петербургской администрации.

Задержанию предшествовали обыски в самом комитете по строительству и дома у Жданова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Впрочем, к этому моменту он уже не возглавлял комитет, поскольку, как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, был уволен 28 мая. Сейчас его имя стерто с официальной страницы комитета.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили участие сотрудников службы в следственных действиях, воздержавшись от дальнейших комментариев. Получить комментарий представителей Следственного комитета, в чьем производстве находится дело, "РГ" пока не удалось.

Виталий Жданов действительно работал в петербургском стройкомитете. Сначала с 2001 по 2005 год, а в 2012 году после перерыва занял пост первого заместителя председателя комстроя. Аналогичный комитет в Ленобласти он возглавил в 2014 году. По предварительной информации, Жданов стал фигурантом дела о получении взятки.