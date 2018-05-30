Видео: В Калининграде обрушился фасад исторической Кройц-аптеки

Фасад исторического здания в центре Калининграда, поставленного на реконструкцию, частично обрушился на глазах у прохожих, успевших заснять аварию.

Информации о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что кирпичи и остатки штукатурки не вылетели на проезжую часть улицы, удержанные фальш-фасадом.

Так называемая Кройц-аптека ("Kreuz-Apotheke"), одно из красивейших зданий Кенигсберга в югендстиле (модерн), - памятник архитектуры начала XX века, объект культурного наследия регионального значения.

Это четырехэтажное строение, почти руинированное (фактический износ - 90 процентов), выставлялось городскими властями на торги пять раз в течение двух лет, пока наконец не было продано в 2016 году.

За здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров и землю под ним победивший участник заплатил 3 115 000 рублей. Согласно условиям конкурса, инвестор должен до 2019 года реконструировать Кройц-аптеку, сохранив исторический облик фасада с красивой лепниной, колоннами и арками, и благоустроить территорию вокруг. Новый собственник после реновации намерен открыть в здании отель.