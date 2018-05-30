Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома

В городе Кировске Мурманской области с жилого дома №7 на улице Юбилейной сорвало ветром кровлю после капитального ремонта. Кровля была сорвана во время сильного ветра с дождем, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Как только поступила информация о срыве кровли, было проведено заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации Кировска Василий Клиновицкий. - Пригласили генерального директора компании-подрядчика, который приехал из Мурманска. Кровлю удалось оперативно вернуть на место и избежать заливания квартир жильцов.

По его словам, ремонт крыши проводился в рамках программы капремонта. Во время аварии кровля еще не была принята в эксплуатацию городскими властями. После повреждений из-за сильного ветра подрядчику придется все переделывать.

- В таком виде мы крышу уже не примем, - подчеркнул Клиновицкий.

Стоимость капремонта дома №7 превысила семь миллионов рублей, из которых пять миллионов было потрачено на кровлю. При этом, по словам жителей города, качество работ оставляло желать лучшего, хотя продолжались они около полутора лет.

- Ремонт был начат в прошлом году, - рассказала Юлия Панова, жительница одного из соседних домов. - Отбили старую штукатурку со стен, вскрыли крышу, квартиры начало затапливать. Работы шли очень медленно. С горем пополам доделали стены, и буквально через неделю после окончания работ куски штукатурки начали отваливаться. Ремонтировали до самых холодов. Потом компания сменилась, стены переделали тщательно и качественно, а с крышей по-прежнему беда. Ее начали ремонтировать еще зимой и делали так же медленно. Отсюда и результат.