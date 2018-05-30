Военный аэродром Плесецка предложили открыть для гражданских рейсов

Военный аэродром космодрома Плесецк в Архангельской области предложили открыть для гражданского авиасообщения. Этот вопрос обсуждался на встречах гендиректора АО "Аэропорт Архангельск" Ваге Петросяна с замминистра транспорта РФ Александром Юрчиком и заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Андреем Беляковым, сообщает пресс-служба архангельского аэропорта.

Перспективы строительства пассажирского терминала также обсуждались с начальником космодрома Плесецк Николаем Нестечуком и главой города Мирный Юрием Сергеевым.

По словам Петросяна, в Мирном взлетно-посадочная полоса длиннее и шире, чем в аэропорту "Архангельск", однако ее потенциал используется далеко не полностью.

- В то же время в самом Мирном и соседних Плесецке, Савинске, Североонежске проживает около 40 тысяч человек. Этого вполне достаточно для налаживания регулярного пассажирского авиасообщения с областным центром, Москвой и Петербургом. Самое главное, что у всех заинтересованных ведомств есть понимание того, что терминал нужен и военный аэродром целесообразно использовать не только в интересах обороны.

Впрочем, для осуществления планов по расширению функционала аэродрома необходимо пройти согласования с минобороны, минтрансом и Росавиацией. Тем не менее, в самом Мирном надеются на положительный исход. Глава города Юрий Сергеев отметил, что открытие прямого авиасообщения - давнишняя мечта всего Плесецкого района.

- Думаю, что со временем этот вопрос можно будет решить положительно, учитывая позицию руководства космодрома, местных и региональных властей, депутатского корпуса, а также федеральных ведомств, - сказал чиновник. - Тем более, что аэродром как таковой существует - необходим лишь новый пассажирский терминал.