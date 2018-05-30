Военный аэродром Плесецка предложили открыть для гражданских рейсов

Новости

В Екатеринбурге пациента с больным зубом прогнали из поликлиники 16:10
Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом" 16:07
Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек 16:01
На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой 15:54
В Кремле отреагировали на убийство журналиста Бабченко 15:49
Ученые рассказали о вреде фруктового сока на завтрак 15:48
Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь 15:47
В Китае доказали существование древней цивилизации 15:46
Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио главы Алтайского края 15:45
Найден обработанный черноногими аммонит возрастом 66 млн лет 15:45
Картой "Тройка" можно будет оплатить такси 15:34
Путин сменил губернатора Алтайского края 15:32
Путин назначил врио губернатора Амурской области 15:31
Пробки на трассе М-4 в Ростовской области ликвидируют к ЧМ-2018 15:30
Житель Коми погиб при попытке зарядить телефон от ЛЭП 15:24
В Костроме появился железный ювелир 15:24
"Союзмультфильм" запустил свой YouTube-канал с новыми мультфильмами 15:19
"Газпром" прокомментировал принудительное взыскание с него долга 15:18
Ураган сорвал крышу с Нижегородского кремля 15:17
УЕФА объявил о ребрендинге Лиги Европы 15:05
МВД установило личности двух телефонных минеров Крымского моста 15:05
Избирательные участки для москвичей откроют прямо на дачах 15:04
Уральские танкисты получат модернизированные БМП-2М 15:00
В Ростове рассмотрят дело о расстреле астраханских полицейских 14:53
Легендарный "Концерт в летнюю ночь" пройдет в Вене 31 мая 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 14:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Военный аэродром Плесецка предложили открыть для гражданских рейсов

Текст: Алексей Васильев (Архангельская область)

Военный аэродром космодрома Плесецк в Архангельской области предложили открыть для гражданского авиасообщения. Этот вопрос обсуждался на встречах гендиректора АО "Аэропорт Архангельск" Ваге Петросяна с замминистра транспорта РФ Александром Юрчиком и заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Андреем Беляковым, сообщает пресс-служба архангельского аэропорта.

Перспективы строительства пассажирского терминала также обсуждались с начальником космодрома Плесецк Николаем Нестечуком и главой города Мирный Юрием Сергеевым.

Фото: Роскосмос
Опубликовано видео запуска ракеты "Союз" с космодрома Плесецк

По словам Петросяна, в Мирном взлетно-посадочная полоса длиннее и шире, чем в аэропорту "Архангельск", однако ее потенциал используется далеко не полностью.

- В то же время в самом Мирном и соседних Плесецке, Савинске, Североонежске проживает около 40 тысяч человек. Этого вполне достаточно для налаживания регулярного пассажирского авиасообщения с областным центром, Москвой и Петербургом. Самое главное, что у всех заинтересованных ведомств есть понимание того, что терминал нужен и военный аэродром целесообразно использовать не только в интересах обороны.

Впрочем, для осуществления планов по расширению функционала аэродрома необходимо пройти согласования с минобороны, минтрансом и Росавиацией. Тем не менее, в самом Мирном надеются на положительный исход. Глава города Юрий Сергеев отметил, что открытие прямого авиасообщения - давнишняя мечта всего Плесецкого района.

- Думаю, что со временем этот вопрос можно будет решить положительно, учитывая позицию руководства космодрома, местных и региональных властей, депутатского корпуса, а также федеральных ведомств, - сказал чиновник. - Тем более, что аэродром как таковой существует - необходим лишь новый пассажирский терминал.

Главное сегодня

Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая
Власти: Крымский мост решает проблемы, а не создает
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"