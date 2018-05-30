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30.05.2018 14:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футбольный клуб "Ростов" получил лицензию РФС

Текст: Николай Грищенко

В Москве состоялось заседание РФС по лицензированию футбольных клубов. По итогам заседания комитет принял решение о выдаче лицензии РФС клубу "Ростов" на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

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Напомним, что ранее Российский футбольный союз лишил сразу несколько клубов, в том числе и "Ростов", возможности выступать в высшем дивизионе страны в сезоне 2018 - 2019 года.

Причиной невыдачи лицензии стало невыполнение обязательных критериев, в частности, финансовых.

"В соответствии с правилами РФС по лицензированию у данных футбольных клубов имеется возможность подачи апелляционной жалобы в установленные сроки. Российский футбольный союз надеется, что все недостатки будут устранены к этому времени, и готов всячески помогать вышеуказанным клубам в решении возникающих проблем", - говорится в официальном сообщении союза.

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