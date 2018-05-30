Каспийская флотилия и авиация ЮВО уничтожили морских "диверсантов"

Корабли Каспийской флотилии и авиация Южного военного округа провели совместные учения, целью которых была ликвидация морских диверсантов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По замыслу учений, надо было уничтожить неопознанное судно, которое направлялось к военному объекту, расположенному в береговой зоне. Сигнал об обнаружении неизвестной цели получил оперативный дежурный.

Было принято решение об уничтожении неопознанной цели, для чего по ней был нанесен авиаудар парой истребителей-бомбардировщиков Су-34. Диверсанты спешно покинули поврежденное судно на трех быстроходных катерах. С моря их встретили ракетный корабль "Дагестан" и малый артиллерийский корабль "Астрахань". Первый блокировал прорывающихся диверсантов, а второй атаковал и захватил неизвестный корабль.

По легенде, один из катеров условного противника сумел прорвать блокаду и подошел к цели. В ходе ближнего боя они были уничтожены спецназом Каспийской флотилии.

Всего в маневрах приняли участие более 500 военнослужащих.