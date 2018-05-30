В Краснодаре увековечили имя сыщика, изловившего банду душителей

В краевой столице сегодня открыли мемориальную доску в память об Александре Петровиче Пришельцеве - начальнике сыскного отделения Екатеринодара, раскрывшего на Кубани десятки крупных резонансных дел в начале XX века.

Пришельцев - самый известный сыщик, работавший в Кубанской области до революции. Мемориальная доска появилась на фасаде здания по улице Октябрьской, 83, где на заре прошлого века располагалось сыскное отделение и служебная квартира его начальника. Сотрудники регионального ГУ МВД России и курсанты краснодарского университета МВД работали ни один месяц в архивах, по крупицам собирая историю о полицейских, стоявших у истоков уголовного розыска края.

- Город Екатеринодар был солидным по численности населения, являлся столицей Кубанской области. Штат же сыскного отделения составлял восемь человек, - рассказал председатель краевого совета ветеранов правоохранительных органов, полковник внутренней службы в отставке Владимир Зайцев. - В 1909 году городской сыск поручили интереснейшему человеку, российскому офицеру Александру Пришельцеву. Он и его подчиненные расследовали многого легендарных, как сейчас говорят, резонансных дел. Иногда говорят: если чего-то не было, это стоило бы выдумать. Но в их случае ничего и выдумывать не надо.

Одним из первых успешно раскрытых преступлений стало разоблачение шайки профессиональных убийц-душителей, бесчинствовавших в полосе отчуждения железнодорожной линии Кавказская-Армавир-Тихорецкая-Ростов. Банда совершила более 100 убийств с целью ограбления. В итоге Пришельцев и его команда арестовали 11 человек.

Согласно ведомости о работе Екатеринодарского сыскного отделения за 1910 год, раскрываемость таких преступлений как убийства, покушения на убийства, вооруженные и обычные грабежи, мошенничества составляла 100 процентов. В 1913 году начальник полиции Екатеринодара докладывал руководству области: "За 4 года заведывания сыскным отделением надворным советником Пришельцевым, им раскрыты выдающиеся по городу убийства и разбои. Своею неутомимою деятельностью он очистил значительную часть Кубанской области от наводнивших ее разбойничьих шаек, наводивших ужас на все население зверскими убийствами, нередко целых семейств".

Революционные события не поставили точку в карьере Пришельцева. Согласно найденным в Государственном архиве края анкете и опросному листу, в августе 1920 года он поступил на службу в областной уголовный розыск и был помощником начальника угро.

- Большую часть жизни Пришельцев посвятил борьбе с преступностью. Основное внимание сыщик и его коллеги уделяли агентурно-оперативной работе. И спустя сто лет методы расследования не изменились. То есть основу работы уголовного розыска заложили они, - отметил председатель совета ветеранов управление уголовного розыска ГУ МВД России по краю Василий Мещеряков.

Инициативу ветеранов органов внутренних дел увековечить память Пришельцева поддержали в мэрии и думе Краснодара.

- На счету Александра Пришельцева более тысячи задержанных, ликвидация целых банд, - сообщил начальник управления уголовного розыска краевого ГУ МВД полковник полиции Олег Гусаков. - Современной российской полиции есть, кем гордиться. Пришельцев достоит, что его помнили и равнялись на него.

Комментарий

Виталий Косенко, заместитель главы администрации Краснодара:

- Александр Петрович - незаурядная личность, при нем раскрываемость тяжких преступлений в нашем городе составляла 100 процентов. Уверен, о таком человеке должны знать краснодарцы. Сотрудники Главного управления МВД провели большую изыскательскую работу. И, кстати, на территории Краснодарского края это пока первая такая мемориальная доска.

Справка "РГ"



Пришельцев проработал в должности начальника сыскного отделения Екатеринодара с 1909 года по 1914 годы. Им самим ликвидировано три разбойничьих шайки: Полюндры из 41 человека, Бубырь-Бухановского из 11 человек и степных дьяволов. Военному суду придано 62 человека по обвинению в 27 разбойных нападениях с 41 жертвой. За успехи в борьбе с преступностью он награжден орденами Святого Станислава 3-й степени и Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й ступени. В 1914 году Пришельцев назначен полицмейстером города Батума. Позднее вернулся в Екатеринодар.