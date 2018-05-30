Уральский регион может стать одной из пилотных площадок для внедрения системы так называемого поведенческого надзора Банка России. Как пояснил "РГ" руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, поведенческий надзор позволяет отслеживать и прогнозировать процессы взаимодействия финансовых организаций с рядовым потребителем. Конечная цель - повышение качества финансовых услуг для населения и профилактика нарушений прав потребителей.

Если говорить упрощенно, то регулятор планирует следить за тем, что именно предлагают или продают банки, страховые компании, микрофинансовые организации и т.п., как они это делают и кого рассматривают в качестве клиента. Вот типичный пример того, чему будет противостоять новая система: пенсионерка пришла в банк продлевать срок депозита, а вышла оттуда с договором инвестиционного страхования жизни или пакетом облигаций.

- Такой тренд в последнее время есть, банки продают много разных финансовых инструментов, это само по себе нормально, - отмечает Мамута, - однако очень важно, как именно они информируют потребителей о том, что продают. Ведь, несмотря на то что договор на приобретение этих инструментов заключается в банке, это уже не депозиты, а значит, государство не гарантирует их сохранность. У разных финансовых инструментов есть и другие особенности, о которых потребитель должен знать до того, как решит их приобрести.

В Банке России замечают, что в Уральском федеральном округе живут финансово продвинутые люди, это видно, например, по их активности на фондовом рынке. Так, в десятку регионов-лидеров по открытию индивидуальных инвестиционных счетов по итогам прошлого года вошли четыре субъекта УрФО, причем Свердловская область занимает третье место после Москвы и Петербурга. И, по прогнозам, интерес граждан к разнообразию финансовых инструментов будет только расти. Развитость регионального финансового рынка косвенно характеризует и картина типичных жалоб потребителей, направляемых в Банк России. Так, в первом квартале 2018 года уральцы на восемь процентов чаще, чем жители всей страны, жаловались на кредитные организации, а претензий к страховщикам было на пять процентов меньше.

Не все обращения связаны с реальным нарушением прав потребителей, часть вызвана непониманием особенностей работы тех или иных инструментов. По сути, люди жалуются на собственную финансовую безграмотность

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, это вовсе не означает, что уральские банки чаще нарушают права потребителей, дело в том, что этот сегмент здесь более развит.

- Принцип очень простой: где самый большой рынок, там и жалоб больше всего. В Свердловской области по количеству обращений сначала идут банки, потом страховые компании, а затем с большим отрывом - все остальные участники финансового рынка. Как правило, люди жалуются на отказ в рефинансировании кредита и на неверное применение КБМ (коэффициент "бонус-малус", влияющий на стоимость ОСАГО. - Прим. ред.). На третьем месте по количеству обращений - микрофинансовые организации (МФО). Причем чаще всего жалуются на взыскание долгов по займу, то есть по факту на коллекторов, а не на сами МФО, - рассказывает Фурдуй.

Всего в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России с начала года от жителей Свердловской области поступило 1700 обращений, и, кстати, не все они связаны с реальным нарушением прав, часть вызвана непониманием особенностей работы тех или иных инструментов. По сути, люди жалуются на собственную финансовую безграмотность. Например, многие заемщики считают, что если у них в силу разных жизненных обстоятельств возникли проблемы с выплатой по кредиту, то это достаточное основание для пересмотра кредитного договора. На самом деле это всего лишь право банка, но никак не его обязанность.

- К нам поступают жалобы на дивидендную политику компаний-эмитентов акций: часто люди думают, что если компания получила прибыль, то обязана заплатить дивиденды. Хотя собрание акционеров может решить и иначе. Многообразие подобных примеров говорит о том, что финансовая грамотность населения пока требует серьезной работы, - отметил Михаил Мамута. - Мы возлагаем довольно большие ожидания на институт финансового омбудсмена, который будет ориентирован на досудебное рассмотрение массовых жалоб и разрешение типичных споров. Такой закон на днях принят Госдумой, и мы его поддерживаем.