Если говорить упрощенно, то регулятор планирует следить за тем, что именно предлагают или продают банки, страховые компании, микрофинансовые организации и т.п., как они это делают и кого рассматривают в качестве клиента. Вот типичный пример того, чему будет противостоять новая система: пенсионерка пришла в банк продлевать срок депозита, а вышла оттуда с договором инвестиционного страхования жизни или пакетом облигаций.
- Такой тренд в последнее время есть, банки продают много разных финансовых инструментов, это само по себе нормально, - отмечает Мамута, - однако очень важно, как именно они информируют потребителей о том, что продают. Ведь, несмотря на то что договор на приобретение этих инструментов заключается в банке, это уже не депозиты, а значит, государство не гарантирует их сохранность. У разных финансовых инструментов есть и другие особенности, о которых потребитель должен знать до того, как решит их приобрести.
В Банке России замечают, что в Уральском федеральном округе живут финансово продвинутые люди, это видно, например, по их активности на фондовом рынке. Так, в десятку регионов-лидеров по открытию индивидуальных инвестиционных счетов по итогам прошлого года вошли четыре субъекта УрФО, причем Свердловская область занимает третье место после Москвы и Петербурга. И, по прогнозам, интерес граждан к разнообразию финансовых инструментов будет только расти. Развитость регионального финансового рынка косвенно характеризует и картина типичных жалоб потребителей, направляемых в Банк России. Так, в первом квартале 2018 года уральцы на восемь процентов чаще, чем жители всей страны, жаловались на кредитные организации, а претензий к страховщикам было на пять процентов меньше.
По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, это вовсе не означает, что уральские банки чаще нарушают права потребителей, дело в том, что этот сегмент здесь более развит.
- Принцип очень простой: где самый большой рынок, там и жалоб больше всего. В Свердловской области по количеству обращений сначала идут банки, потом страховые компании, а затем с большим отрывом - все остальные участники финансового рынка. Как правило, люди жалуются на отказ в рефинансировании кредита и на неверное применение КБМ (коэффициент "бонус-малус", влияющий на стоимость ОСАГО. - Прим. ред.). На третьем месте по количеству обращений - микрофинансовые организации (МФО). Причем чаще всего жалуются на взыскание долгов по займу, то есть по факту на коллекторов, а не на сами МФО, - рассказывает Фурдуй.
Всего в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России с начала года от жителей Свердловской области поступило 1700 обращений, и, кстати, не все они связаны с реальным нарушением прав, часть вызвана непониманием особенностей работы тех или иных инструментов. По сути, люди жалуются на собственную финансовую безграмотность. Например, многие заемщики считают, что если у них в силу разных жизненных обстоятельств возникли проблемы с выплатой по кредиту, то это достаточное основание для пересмотра кредитного договора. На самом деле это всего лишь право банка, но никак не его обязанность.
- К нам поступают жалобы на дивидендную политику компаний-эмитентов акций: часто люди думают, что если компания получила прибыль, то обязана заплатить дивиденды. Хотя собрание акционеров может решить и иначе. Многообразие подобных примеров говорит о том, что финансовая грамотность населения пока требует серьезной работы, - отметил Михаил Мамута. - Мы возлагаем довольно большие ожидания на институт финансового омбудсмена, который будет ориентирован на досудебное рассмотрение массовых жалоб и разрешение типичных споров. Такой закон на днях принят Госдумой, и мы его поддерживаем.