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30.05.2018 20:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Город и спутник

В регионе поддержат коммунальные проекты
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7579 (116)
На Среднем Урале появится специальная организация, которая будет сопровождать инвесторов на всех этапах реализации проектов в сфере ЖКХ. Как рассказали в региональном минэнерго, главной задачей центра станет поддержка инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Главное условие сотрудничества с потенциальными инвесторами - недопущение повышения платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса. В Свердловской области это семь процентов.

- С появлением новой структуры регион получит быстрый и эффективный доступ к различным инструментам финансовых рынков и создаст благоприятные условия не только для возврата бюджетных средств, но и для обеспечения доходности вложений инвесторов, - говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - В совокупности все это позволит привлечь в отрасль дополнительные средства из внебюджетных источников и за их счет на основе современных энергоэффективных технологий проводить модернизацию систем жизнеобеспечения.

Подобные структуры уже действуют в некоторых регионах УрФО. Так, инвестиционное агентство Тюменской области консультирует, помогает с организацией и получением финансирования проектов, прошедших первичный отбор. Например, на сопровождение при получении льготных займов до 50 миллионов рублей могут рассчитывать компании, работающие в сферах промышленности, услуг и животноводства. Особенность уральского центра компетенций - именно в коммунальной специализации.

Фото: AP
По оплате ЖКХ введут новые льготы

В ЖКХ малых уральских городов частные инвестиции пошли в 2015 году, когда были реализованы первые концессионные соглашения с передачей имущественного комплекса неэффективных МУПов. С прошлого года подобные документы стали подписываться тремя сторонами: помимо инвестора и городской администрации в них участвует губернатор. По мнению экспертов, появление государственной гарантии позволило повысить интерес бизнеса к непростой коммунальной сфере. Сегодня на Среднем Урале реализуется уже 29 концессионных соглашений с общим объемом финансирования около шести миллиардов рублей. Еще несколько - в стадии разработки. Например, идут переговоры о передаче в концессию теплосетей Первоуральска. Сейчас на правах аренды их эксплуатирует частная федеральная компания.

- Городской схемой теплоснабжения предусмотрены инвестиции в размере 2,4 миллиарда рублей в ближайшие 15 лет, - отмечает директор ее свердловского филиала Владимир Бусоргин. - Если сохранится механизм, по которому мы сейчас там присутствуем - аренда сетей и оборудования, то столько инвестиций за эти годы вложить будет невозможно.

Как ожидается, центр станет контролировать эффективность реализации проектов ГЧП на всех этапах, начиная с момента их разработки и вплоть до окончания сроков соглашений.

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