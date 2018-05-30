Ростехнадзор подготовил поправки в 116-ФЗ "О промышленной безопасности", касающиеся внедрения дистанционного контроля в работу организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО).

- Это комплекс программных и технических средств, обеспечивающих получение и обработку в режиме реального времени информации о критических параметрах технологических процессов на ОПО, о состоянии противоаварийной защиты, регистрации аварий и инцидентов, - поясняет руководитель Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко. - В отличие от других систем, которые просто фиксируют состояние объекта по 10-30 параметрам, эта позволяет прогнозировать неблагоприятные события в ближайшие часы, сутки, неделю. Предприятие успеет на них среагировать.

Речь идет не о дополнительных датчиках, а о программном обеспечении, которое автоматически будет дублировать данные с пульта диспетчера и анализировать их. Такой подход к контролю промбезопасности не имеет аналогов за рубежом, а программный продукт сугубо отечественный, подчеркивают в Ростехнадзоре. Пока он тестируется на четырех пилотных объектах, но, если поправки в ФЗ примут, все организации, эксплуатирующие ОПО, должны будут до 1 января 2020 года установить программный комплекс и обеспечить передачу данных. Скорее всего, массовое внедрение начнется с угольной, нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслей, поскольку там уровень автоматизации производства, использования телемеханики и компьютерного управления очень высок.

Продолжением системы дистанционного надзора станет "Электронный инспектор": технология, позволяющая владельцу ОПО самому пройти предварительную проверку в "Личном кабинете" и узнать, есть ли у него нарушения, а также список возможных санкций. Не исключено, что "инспектор" будет внедрен уже до конца 2018 года. Вводится он не столько для самоуспокоения бизнеса, сколько для повышения эффективности работы служб производственного контроля на предприятиях. Зачастую они существуют для галочки. Так, на одном из уральских предприятий был случай, когда такая служба из 30 человек, проведя свыше тысячи проверок, нашла всего 2000 нарушений. Ростехнадзор в это же время контролировал предприятие 3-4 раза силами всего трех инспекторов, и по результатам каждой проверки было высказано 50-70 серьезных замечаний.

- Сейчас службы производственного контроля наделены широкими полномочиями, однако многие из них не соблюдают нормы закона, скрывают инциденты и аварии. Мы предлагаем изменить правовое регулирование таких подразделений, - комментирует законодательную инициативу Александр Рыбас, статс-секретарь, заместитель руководителя Ростехнадзора.