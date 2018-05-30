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30.05.2018,  
09:19
Текст: Татьяна Воробьева

Истребители ЦВО подняли по тревоге

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ по тревоге поднялись с аэродрома Большое Савино в Пермском крае. "По легенде, экипажи направились на перехват самолета, нарушившего российскую государственную границу", - передает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Цель" обнаружили и идентифицировали наземные радиотехнические средства противовоздушной обороны. Летчики отработали задачи по перехвату и сопровождению "вражеского" летательного аппарата, и принудили условного нарушителя совершить посадку.

"Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, радиус поражения - 280 километров. Самолет может одномоментно сопровождать до 10 воздушных целей", - подчеркнули в ЦВО.

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