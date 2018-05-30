Из-за недобросовестных иногородних конкурентов в Курганской области реализуется на торгах лишь пятая часть земельных участков - остальные остаются невостребованными.

Многодетная семья из села Кривского Далматовского района решила взять в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства. По закону селяне могли получить его без торгов при отсутствии других претендентов. Администрация района, как положено, опубликовала на общероссийской торговой площадке torgi.gov.ru и местных информационных ресурсах извещение о намерении заявителя участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. На удивление, у многодетной семьи появилось сразу два конкурента - один из города Красноармейска Московской области, а второй аж из самой столицы. Ну а раз так, власти вынуждены были отказать в предоставлении участка без торгов и назначить аукцион. Однако москвичи на него не заявились и вообще исчезли из поля зрения. Земля в конечном счете досталась единственному участнику - отцу многодетной семьи. Но размер ежегодной арендной платы был уже определен по результатам рыночной оценки.

У главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александра Черепанова из Шатровского района аналогичная ситуация. Он решил расширить свои угодья и подал заявление в местную администрацию на оформление аренды 860 гектаров земли под зерновые. Но, как только извещение о намерении было опубликовано, тут же возник соперник из Красноярска. Сам аукцион пока не назначен, но в хозяйстве предполагают, по какому сценарию он пойдет. Вряд ли красноярца интересует земля в Зауралье. Он, вероятно, понятия не имеет, где находится Шатрово и что здесь можно выращивать. Фермеры из других районов рассказывали истории о том, что иногородние конкуренты перед аукционом намекали, что готовы снять свои заявки за определенную сумму. Скорее всего, тут то же самое.

Как только появился широкий доступ к информации, сразу же нашлись желающие на этом заработать: они подают заявки, поднимают цену, но в торгах никогда не участвуют

В региональном департаменте имущественных и земельных отношений подтвердили: таких случаев масса. Само ведомство не осуществляет предоставление земельных участков на территории муниципальных районов и городских округов области, но ситуацию специалисты знают по всем районам. По словам первого заместителя директора департамента - начальника управления имущественных и земельных отношений Яны Юриной, иногородние предприниматели стали претендовать на курганскую пашню после внесения поправок в Земельный кодекс, вступивших в силу с 1 марта 2015 года. Тогда там появилась статья 39.18, которая регламентирует порядок предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в черте населенного пункта, садоводства и крестьянско-фермерского хозяйства.

Согласно этой статье органы местного самоуправления или специальные уполномоченные должны публиковать извещения о предоставлении земельного участка в СМИ, на портале torgi.gov.ru и официальном сайте муниципалитета. То есть появился широкий доступ к информации, и сразу же нашлись желающие на этом заработать. Они заявляют о намерении участвовать в аукционе, поднимая при этом цену, а сами в торгах никогда не участвуют. Как рассказывают в земельном департаменте, в основном этим занимаются одни и те же персонажи - в Курганской области их уже знают поименно. И, кстати, не только здесь, но и в других регионах России. Деятелей трое - из Москвы, Московской области и Воронежа. В последнее время, правда, появилась еще пара новых фамилий. Они подают заявления о намерении участвовать практически во всех земельных аукционах, которые проводятся на территории региона.

Однажды местная пенсионерка хотела взять участок для садоводства в затопляемой зоне, так они и тут перешли дорогу. Яна Юрина призналась, что даже звонила одному из претендентов, интересовалась, зачем ему земля в затопляемой зоне. Мужчина грубо ответил, что это его личное дело, а в конце разговора предложил: "Дайте контакты этой женщины, мы обо всем договоримся".

Все это смахивает на вымогательство, считают организаторы и участники торгов. Но сделать с ушлыми варягами местные власти ничего не могут: действия их вполне законны, участвовать в аукционах имеет право любой гражданин.

Между тем и селяне, и муниципалитеты несут убытки. Земельный участок без аукциона в Курганской области можно получить в собственность за половину кадастровой стоимости. К примеру, кадастровая стоимость садового участка площадью 6-8 соток - 11 тысяч рублей. Старушке он достался бы за 5,5 тысячи. А когда участок выставляется на аукцион, его рыночная стоимость даже в затопляемой зоне уже совсем иная - 30 или даже 50 тысяч рублей. Для пенсионерки слишком дорого, она отказывается от своих намерений. То же самое происходит с участками под ИЖС, КФХ. Если фермеру уж очень нужна эта земля, возможно, он и на откат согласится. Но, понятно, никто из них публично не признается, что заплатил конкуренту.

Земельный участок без аукциона можно получить в собственность за половину кадастровой стоимости. На торгах цена будет уже совершенно другая

Кроме того, несут затраты и муниципалитеты: на межевание, оценку, публикацию извещения в СМИ уходит 10-15 тысяч рублей даже по минимальным расценкам. Если аукцион признан несостоявшимся, нужно подавать повторное извещение. Оценка действует всего шесть месяцев, потом нужно проводить повторно. По закону можно снижать цену не более чем на 15 процентов. Но и эта мера порой не дает результата.

- В принципе, не важно, кто будет обрабатывать участок - местный житель или иногородний. Для органов местного самоуправления главное, чтобы земля эффективно использовалась, - говорит Яна Юрина. - В бюджет ведь идет не только плата, полученная на аукционе. Если человек берет в аренду участок, он станет перечислять земельный налог или арендную плату, земля будет обрабатываться. А так и сами не взяли, и другим не дали. Недобросовестная конкуренция.

По данным районных властей, только 20 процентов земельных наделов уходят с аукционов, остальные так и остаются невостребованными. Например, в Кургане в 2016 году на торги под ИЖС и садоводство было выставлено 145 участков, в 2017-м - 81. Реализовано в итоге менее четверти. На все аукционы поступали заявления о намерении участвовать от трех известных товарищей из Москвы, Московской области и Воронежа.

По мнению Яны Юриной, бороться с непорядочными заявителями можно только одним способом: заставить их участвовать в аукционах после того, как они заявили о своих намерениях. В противном случае внести их фамилии в реестр недобросовестных участников земельных аукционов, который формирует ФАС.

Между тем

Проблема в последние годы приобрела федеральный масштаб и явно требует законодательного решения. Недавно минэкономразвития внесло в правительство законопроект, согласно которому в черный список попадут не только те, кто уклонился от оплаты выигранного участка (такая норма действует сейчас), но также лица, отозвавшие заявку или не предоставившие всех необходимых документов. Сейчас в реестре ФАС свыше 500 фирм и фамилий. Включение в него не позволит мошенникам участвовать ни в одном аукционе на протяжении года и снизит число земельных спекуляций.