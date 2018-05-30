За последние 30 лет площадь льдов в морях Арктики по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. К такому выводу пришла международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Потепление происходит стремительно. Так, еще в 70-е годы прошлого века навигация по Северному морскому пути длилась два месяца в году, а сегодня уже почти четыре. К чему ведут эти процессы - апокалипсису, как в фильмах-катастрофах, или, напротив, потепление сулит нам большие экономические преимущества? Что думают по этому поводу ученые?

Ледоколы не нужны?

Одними из первых климатическими изменениями заинтересовались промышленники. Недавно "Росатомфлот" попросил ученых сделать прогноз состояния льдов к 2030-2050 годам на всем протяжении Северного морского пути (СМП). Сегодня по этому стратегически важному направлению отправляют грузы в любую точку мира - в Китай, Японию, США, Европу. Причем магистраль позволяет сокращать расстояния от точки А до точки Б в два раза. Для сравнения: по Северному пути от Санкт-Петербурга до Владивостока - 14 тысяч километров, а через его альтернативу Суэцкий канал - 23 тысячи. От Мурманска до Иокогамы Северным путем нужно преодолеть 5770 морских миль, через Суэцкий канал в два раза больше - 12 840.

Недавно на Ямале началось строительство Северного широтного хода. Он свяжет Транссибирскую магистраль с портом Сабетта на Карском море с выходом в Мировой океан, что сулит отправителям и получателям грузов немалые преимущества. Пока по Северному морскому пути проходит не больше сотни судов в год, через Суэцкий канал - 18 тысяч. Вся проблема в коротком периоде навигации по СМП, в том, что без сопровождения атомных ледоколов большую часть года по северным морям пройти невозможно. Но что будет к 2030 году?

- В 1990-е годы навигация по Северному пути продолжалась август и сентябрь, сейчас она идет примерно с середины июля и захватывает октябрь. Лето 2012 года и вовсе стало рекордным: суда свободно курсировали в арктических морях практически пять месяцев. По всей видимости, к 2030-му, а тем более к 2050-му период навигации будет еще больше. Правда, называть точные цифры пока преждевременно, нужны дополнительные замеры и оценки, - говорит профессор Генрих Алексеев, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Тем не менее без поддержки ледоколов даже в навигационный период и в перспективе вряд ли обойтись. А для круглогодичной навигации нужны атомные ледоколы нового поколения. С одной стороны, площади, свободные ото льда, увеличиваются и для судоходства это благо, а с другой - стремительные климатические изменения ведут к частым и очень суровым ледовым штормам. И к этому следует готовиться, отмечает Генрих Алексеев: создавать специальные службы, способные следить за перемещением айсбергов, тщательно отслеживать любую опасность.

Дома на сваях и холодильниках

Но если б только в морях стало меньше льда... Он тает и на суше, где вечная мерзлота. Как следствие - сдвиг береговой линии арктических морей. Так, в море Лаптевых, как заметили ученые, берега, состоящие из больших включений льда, отступают за год на расстояние до четырнадцати метров - их в прямом смысле смывает в море.

В море Лаптевых берега, состоящие из больших включений льда, отступают за год на расстояние до четырнадцати метров - их в прямом смысле смывает в море

Выходит, и мерзлота оказалась не вечной. Между тем, по словам Генриха Алексеева, многолетняя мерзлота разных типов занимает 65 процентов площади России. Это не значит, что везде все разом тает. Процесс идет очень неравномерно и зависит от целого ряда факторов - растительности на поверхности, месторасположения и т. д. Где-то пока и не тает вовсе, но угроза есть.

Примеры негативного воздействия таяния вечной мерзлоты уже налицо. Повреждения линий нефте- и газопроводов зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, разрушения жилых домов отмечены в Якутске, Норильске, Воркуте, других регионах Крайнего Севера. То и дело случаются аварии на зимниках Ямала, установить устойчивые переправы все сложнее. В Уренгое в 2015 году прорвало газопровод, вспыхнул пожар, огненный факел поднялся на 300 метров. Под дорожным полотном твердый грунт из-за подтаивания часто превращается в болото. Так было на трассе "Амур". На Ямале образовалось уже несколько воронок из-за выбросов глубинного газа. До поры до времени газ сдерживал, как панцирь, ледовый слой, но он становится рыхлым, истончается и газ вырывается наружу. В 2014 году взрыв привел к возникновению воронки глубиной с многоэтажный дом и шириной 25 метров. И, судя по всему, газовые извержения будут продолжаться. Но означает ли это, что людям пора паковать чемоданы и бежать из арктических регионов?

- Климатические изменения происходят по всей планете, - констатирует Генрих Алексеев. - Крайне ошибочно полагать, что климат - величина постоянная, поэтому проектировать здания и промышленные объекты лучше с учетом прогноза как минимум на 10 лет вперед. В регионах Крайнего Севера не обойтись без конструкции из свай для укрепления фундаментов. Чтобы избежать разрушений, придется использовать охлаждающие конструкции, по сути - это большие холодильники в основании зданий.

Куда уходят зимы?

О причинах изменения климата на планете ученые продолжают спорить уже который год. Одни убеждены, что виной всему антропогенный фактор, другие утверждают: куда важнее глобальное воздействие процессов, происходящих на Солнце, движение планет.

- По крайней мере, среди причин потепления 1930-1940 годов, аналогичного сегодняшнему, нет связанных с влиянием человека на природу, - говорит Генрих Алексеев.

Однозначно, по словам ученого, можно судить об одном: за последние 30 лет средняя температура на планете поднялась на один градус, в Арктике - на три. Источники климатических аномалий зафиксированы в экваториальных областях Атлантического, Индийского и особенно Тихого океанов, где концентрируются огромные массы перегретой воды, вызывающие погодные возмущения на всей Земле. В Тихом океане смещение к востоку больших масс такой воды вызывает течение, которое называют Эль-Ниньо ("малыш, мальчик" в переводе с испанского). Поступающий в Арктику теплый воздух вытесняет холодный, он вырывается из арктической зоны и начинает триумфальное шествие по Сибири, Уралу, европейской части России.

Все это приводит к тому, что зима становится теплее, чем раньше, с короткими периодами резких похолоданий, а лето, напротив, менее жарким. Кажется, разница между временами года постепенно стирается. Что дальше? По крайней мере, до конца XXI столетия, считают ученые, потепление продолжится. Нагляднее всего это будет заметно в Арктике, ибо регион -яркий маркер климатических изменений на планете в целом. Дыхание Арктики ощущается на всей европейской части России и в странах Европы. И, если зима на Крайнем Севере станет теплее на 10 градусов, логично ждать потепления и в тех регионах, на которые влияют массивы воздуха, поступающие из Арктики.

Кстати

В перспективе к климатическим аномалиям может добавиться проблема смещения магнитного полюса в сторону Сибири. За последние 100 лет Северный магнитный полюс переместился по широте почти на 1000 километров. До 1970 года он двигался равномерно со скоростью около 9 километров в год, затем стал ускоряться и в 1990-х уже проходил 15 километров. Современная скорость дрейфа достигла 40 километров в год. Если ничего не изменится, полюс покинет Канаду, пройдет через Аляску и примерно через полвека окажется в Сибири.

Магнитный полюс окружает авроральный овал (область на Земле, состоящая из двух овальных поясов, где происходят полярные сияния). В этом месте магнитные возмущения наиболее интенсивны. В настоящее время материковая часть Российской Арктики находится вне овала, но, если полюс переместится в Сибирь, овал с сильными магнитными бурями накроет значительную часть нашей Арктики. Магнитные бури оказывают сильное негативное воздействие на системы связи, а также на линии электропередачи, трубопроводные системы.

Это интересно

• В январе 2017 года, по данным Всемирной метеорологической организации, зафиксирована минимальная с 1979 года, когда начались наблюдения со спутника, площадь морского льда в Арктике. За этот период она сократилась больше чем на два миллиона квадратных километров.

• Потепление в Баренцевом и Карском морях привело к расширению ареала промысловых рыб. Уже отмечено, что стало больше трески. Но таяние льдов негативно влияет на белых медведей, им труднее добывать пищу, они все чаще выходят к людям.