Новости

Кортеж президента из девяти Aurus рассекретила маленькая девочка 16:56
Сирийского "ракетного монстра" показали крупным планом 16:52
Видео: В Калининграде обрушился фасад исторической Кройц-аптеки 16:44
Турция пригрозила закрыть военные базы для США 16:43
В Нижегородской области в ДТП погибли три человека 16:41
Аэропорт Саратова продолжил работу после отзыва сертификата перевозчика 16:29
Андрей Тихонов подписал новый контракт с "Крыльями Советов" 16:16
Арестован москвич, взявший соседей в заложники 16:15
Собянин: Самые технологичные предприятия Москвы получат льготные ставки займов 16:15
Фото: В Петербурге деревья покрылись паутиной 16:15
В Екатеринбурге пациента с больным зубом прогнали из поликлиники 16:10
Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом" 16:07
Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек 16:01
На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой 15:54
В Кремле отреагировали на убийство журналиста Бабченко 15:49
Ученые рассказали о вреде фруктового сока на завтрак 15:48
Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь 15:47
В Китае доказали существование древней цивилизации 15:46
Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио главы Алтайского края 15:45
Найден обработанный черноногими аммонит возрастом 66 млн лет 15:45
Картой "Тройка" можно будет оплатить такси 15:34
Путин сменил губернатора Алтайского края 15:32
Путин назначил врио губернатора Амурской области 15:31
Пробки на трассе М-4 в Ростовской области ликвидируют к ЧМ-2018 15:30
Житель Коми погиб при попытке зарядить телефон от ЛЭП 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пациента с больным зубом прогнали из поликлиники

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Свердловской области изучит обстоятельства конфликта в одном из медицинских учреждения Екатеринбурга, где пациенту с зубной болью отказали в помощи. Об этом "РГ" сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району СК России Дмитрий Аникин.

В Петербурге стоматолог ответит в суде за удаление пациентке 22 зубов
На Урале СК заинтересовался избиением врача во время приема

Судя по выложенному в Сеть видео, которое сделал сам пострадавший, он обратился в регистратуру больницы с просьбой принять его, так как он третий день мучается с сильной зубной болью. Сотрудница медучреждения объясняет, что приходить нужно было с утра, а сейчас прием платный. Заметив, что мужчина снимает диалог на камеру, она начинает вести себя агрессивно.

"Начата доследственная проверка по факту возможного неоказания помощи больному в стоматологической поликлинике на улице академика Губкина", - рассказали в СК.

Действиям сотрудника медицинского учреждение дадут правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главное сегодня

Турция пригрозила закрыть военные базы для США
МИД назвал "пугающей рутиной" преступления против журналистов на Украине
Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"