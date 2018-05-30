В Екатеринбурге пациента с больным зубом прогнали из поликлиники

Следственный комитет Свердловской области изучит обстоятельства конфликта в одном из медицинских учреждения Екатеринбурга, где пациенту с зубной болью отказали в помощи. Об этом "РГ" сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району СК России Дмитрий Аникин.

Судя по выложенному в Сеть видео, которое сделал сам пострадавший, он обратился в регистратуру больницы с просьбой принять его, так как он третий день мучается с сильной зубной болью. Сотрудница медучреждения объясняет, что приходить нужно было с утра, а сейчас прием платный. Заметив, что мужчина снимает диалог на камеру, она начинает вести себя агрессивно.

"Начата доследственная проверка по факту возможного неоказания помощи больному в стоматологической поликлинике на улице академика Губкина", - рассказали в СК.

Действиям сотрудника медицинского учреждение дадут правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.