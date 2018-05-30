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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не выгорело?

Челябинских чиновников уличили в сокрытии лесных пожаров
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7579 (116)
На Южном Урале с подачи активистов Общероссийского народного фронта разгорелся нешуточный скандал между двумя лесоохранными ведомствами - департаментом лесного хозяйства УрФО и главным управлением лесами Челябинской области. "Фронтовики" заподозрили местных чиновников в намеренном занижении площади лесных пожаров и обратились за помощью к специалистам окружного департамента, которые провели собственные расчеты и обнародовали неутешительные выводы.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как сообщили в штабе ОНФ, во время выездной проверки был проведен инструментальный замер площадей двух лесных пожаров, произошедших в Красноармейском районе 29 апреля и 13  мая. Площадь первого оказалась занижена в 270 (!) раз, а второго более чем в 160. Более того, специалисты утверждают, что меры по тушению сильно запоздали. А ведь огонь бушевал сначала почти две недели, да и во втором случае - более 10 дней.

- Сомнения в соответствии официальных данных реальности у нас возникли благодаря сигналам от населения, - рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной. - В конце апреля мы практически каждый день отмечали новые очаги возгорания, сообщали о них в соответствующие ведомства. Однако в официальной статистике урон так и не был зафиксирован.

Фото: Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю
На Дальнем Востоке зафиксировано 57 лесных пожаров

По мнению "фронтовиков", именно занижение уровня угрозы и привело к несвоевременному вмешательству и, как следствие, возникновению чрезвычайных ситуаций, когда огонь подходил вплотную к жилым домам и люди были вынуждены тушить его самостоятельно. Яркий пример - недавняя ситуация в челябинских поселках Полетаево и Петровском.

- Мы обследовали места пожаров спустя несколько дней после их ликвидации, так что у регионального управления лесами было достаточно времени, чтобы скорректировать данные о выгоревшей площади, - пояснил начальник отдела федерального государственного лесного надзора по УрФО Евгений Гневнов. - Установлено: на одном участке огонь повредил  2727 гектаров, на втором - 4074. В оперативной отчетности, которую нам предоставляет диспетчерская служба главного управления лесами по Челябинской области, фигурируют совсем другие цифры - 10,1 и 24,9 гектара соответственно.

Как выяснилось в ходе проверки, аналогичную информацию челябинские лесники предоставили и в федеральную диспетчерскую службу Рослесхоза. Кроме того, государственные инспекторы отметили, что минерализованные полосы в местах пожаров проложены по наружному контуру. Другими словами, опахивали в лесничествах уже выгоревшие участки, вместо того чтобы локализовать огонь на ранних стадиях распространения.

Госинспекторы отметили, что минерализованные полосы в местах пожаров проложены по наружному контуру. Другими словами, опахивали в лесничествах уже выгоревшие участки

- Данные о лесных пожарах мы получаем непосредственно из лесничеств, - не согласен начальник диспетчерской службы ГУ лесами Челябинской области Алексей Аксенов. - Не доверять им нет оснований. В отличие от сомнительной проверки, о которой ни нам, ни Красноармейскому лесничеству ничего не известно. По закону нам должны были направить официальное уведомление, а затем и акты с результатами. Возможно, природные пожары просто перепутали с лесными? Нужно смотреть документы и разбираться…

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Как пояснили специалисты областного управления, занижать площади лесных пожаров лесничествам просто не выгодно: на основе предоставленных данных им впоследствии выделяется финансирование на возмещение расходов на тушение, в том числе и на расчеты с пожарными частями. Какой смысл фальсифицировать данные себе в убыток?

Кроме того, вся статистика по пожарам постоянно контролируется специалистами федеральной диспетчерской службы "Авиалесоохраны", которая при выявлении расхождений указывает региону на необходимость верификации данных. Однако никаких указаний в адрес ГУ лесами Челябинской области на этот счет не поступало, подчеркивают чиновники.

Определить, в чьи расчеты вкралась ошибка, "РГ" как раз и попросила специалистов вышеупомянутого ФБУ "Авиалесоохрана", направив официальный запрос о зафиксированных спутниковым мониторингом пожарах в Челябинской области и о площади распространения огня в конкретных точках Красноармейского района. От руководителя учреждения Виталия Акбердина пришел ответ о том, что 8 мая по факту занижения площадей крупных лесных пожаров в 1,42 раза (461 гектар) в адрес ГУ лесами Челябинской области было направлено письмо с требованием уточнения представленных сведений. Всего же с 16 апреля от диспетчерской службы управления лесами региона поступило 74 корректировки, в ходе которых поврежденная пожаром площадь выросла до 6586 гектаров, из которых 3997 - лесные угодья. Слукавили челябинские чиновники?

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
В Курганской области лесные пожары уничтожили десятки домов

Что касается ставших предметом разбирательства пожаров в Красноармейском районе, то "Авиалесоохрана" зафиксировала первый из них 16 апреля. За трое суток огонь повредил более 2205 гектаров, в том числе 1600 гектаров леса. Второй пожар обнаружили 2 мая и уже на следующие сутки огонь распространился на площади 4764 гектара. Однако леса пострадало меньше - 734 гектара.

Выходит, расчеты специалистов департамента лесного хозяйства УрФО гораздо ближе к истине. Вот только рассчитали они общую площадь природных пожаров - поврежденных огнем лесов оказалось в три раза меньше. Но даже в этом случае чиновники областного управления вместе с лесничими просчитались как минимум в 66 раз.

Активисты ОНФ полагают, что выявленный случай сокрытия пожаров далеко не единичен. В обращении к властям региона они попросили провести расследование инцидента с тем, чтобы в будущем не доводить до "чрезвычайщины" и взять пожароопасную ситуацию под контроль.

прямая речь

Виктор Блинов, начальник главного управления лесами Челябинской области:

- Распространяются недостоверные сведения, людей вводят в заблуждение. Чтобы определить площадь пожара, иногда приходится пробираться через бурелом или заболоченную местность, где пройти с измерительными приборами ровно по кромке пожара невозможно. Конечно же, могут быть статистические ошибки, определенная погрешность допускается даже нормативно-правовыми актами. Но не настолько существенная разница, о которой заявили в ОНФ и департаменте лесного хозяйства.

Вячеслав Дробышев, руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО:

- Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области непростая. В связи с выявленными фактами согласована внеплановая проверка фактического сокрытия площадей пожаров и причиненного ими ущерба. О ее итогах обязательно сообщим дополнительно. На самом деле привести цифры в соответствие несложно. Ключевая проблема в том, чтобы знать площадь возгорания на момент тушения пожара и оперативно привлечь нужные силы и средства - потушить огонь с минимальными потерями. Мы понимаем, что люди, работающие на линии огня, - крепкие профессионалы. Вопросы возникают к руководителям, которые должны владеть оперативной информацией для предотвращения перехода огня в лес с иных категорий земель, а в случае необходимости - усиления группировки сил пожаротушения.

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