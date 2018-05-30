Более шестисот молодых семей в Курганской области ждут региональный материнский капитал уже два с лишним года. Власти такую задержку не считают нарушением закона.

"Материнский капитал вашей семье будет предоставлен во 2-3-м квартале 2017 года при наличии запланированного финансирования", - такое уведомление родители двух детей Максим и Елена Емшановы получили из областного департамента образования и науки еще 24 февраля 2016 года. Им до сих пор не перечислили ни копейки. Правда, жаловаться бесполезно. Письмо очень хитро составлено. С точки зрения бюрократии - высший пилотаж, не придерешься. Вроде обнадежили, но с оговоркой. Раз деньги еще не поступили, значит, нет в наличии запланированного финансирования.

Подобные "письма счастья" от чиновников приходят сотням курганских семей, правда, теперь в них не указывают сроки, а только обещают, но обещания больше похожи на отговорки.

- Сначала мне сказали, что выплатят маткапитал в марте 2018 года, потом - в мае, сейчас уже в июне, - рассказала мама троих детей Юлия Прорубникова. - Деньги есть, осталось две подписи в правительстве поставить, и все. Но я слабо в это верю. Знаю, некоторые уже сами погасили ипотечные кредиты без господдержки, хотя тоже ждали и рассчитывали, что им помогут. Думаю, чиновники тянут время, чтобы и остальные так же поступили.

В семье Анны и Владимира Супониных четверо детей. По словам Анны, они неоднократно подавали документы на включение в программу. Чиновники им отказывали, дескать, у многодетных и так достаточно льгот. Однако особых условий при расчете за ипотеку для многодетных не предусмотрено. Супонины все-таки добились, чтобы их поставили в очередь. Сейчас их третьему ребенку пошел четвертый год.

- Обидно, когда попрекают детьми, будто мы рожали их ради материнского капитала, - сетует Анна. - Нет, не ради денег. Но раз дали такую возможность, почему бы ею не воспользоваться? На мой взгляд, у программы есть серьезный минус: одни уже несколько раз получили деньги, а другие - ни разу.

В каждой семье своя история. В одном молодые родители едины: другой возможности, чтобы купить квартиру, кроме ипотеки, нет. Если, конечно, папа и мама не миллионеры. Власти пообещали помочь рассчитаться с кредитом на жилье. Слово надо держать, иначе все это смахивает на популизм: программа есть, а денег на ее выполнение нет. Возмущенные курганцы опубликовали в Интернете петицию, адресованную президенту России и губернатору области. Считают, их права нарушены.

Региональный материнский капитал (субсидия при рождении или усыновлении ребенка) в Курганской области введен в 2004 году и преследовал благую цель - повысить рождаемость. Численность населения в регионе с каждым годом стремительно сокращается. По статистике, только за два месяца 2018-го в Зауралье стало на 1847 жителей меньше: родилось 1395 малышей, хотя год назад - 1504. Кроме того, в январе и феврале из области уехало на тысячу человек больше, чем приехало. Печально, что родные края покидает молодежь. По данным на 1 марта, сейчас в регионе живет 843,7 тысячи человек (на 1 января 2017 года - 845,5 тысячи).

По заключению Фемиды, региональные власти могут устанавливать, изменять и отменять меры соцподдержки, исходя из возможностей бюджета

К сожалению, история маткапитала оказалась длинной и запутанной. Субсидия предусмотрена программой "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области". На деньги могут претендовать семьи, получившие кредит в Курганской ипотечно-жилищной корпорации. Первоначально маткапитал выплачивали за каждого ребенка. Новорожденному полагалось 18 квадратов жилья. В прошлом году, например, за каждый платили по 30 664 рубля плюс повышающий коэффициент. В итоге сумма превышала 350 тысяч рублей. Сейчас размер субсидии - 358 769 рублей.

С такой господдержкой семья даже с двумя детьми могла погасить львиную долю ипотечного кредита. Некоторые этим активно пользовались, на что власти, видимо, совсем не рассчитывали. Средств в казне на всех не хватало, поэтому уже с 1 января 2015 года в программу внесли изменения и субсидию стали выплачивать только за первого ребенка. В правительстве области это объяснили тем, что деньги за второго ребенка предусмотрены федеральным маткапиталом. Молодые семьи подняли бунт, полагая, что их просто обманули. Многие пытались отстоять свое право в суде, но безрезультатно. По заключению Фемиды, региональные власти могут устанавливать, изменять и отменять меры соцподдержки, исходя из возможностей бюджета. Правда, под натиском беременных мамочек льготу все-таки продлили на девять месяцев - до 30 сентября. Но уже с 1 октября 2015 года по 30 июня 2017-го региональный материнский капитал предоставляли только за первого ребенка, а затем вообще перестали назначать.

Между тем за это время образовалась приличная очередь. По данным департамента образования и науки, субсидию ожидает 641 молодая семья, обратившаяся с 2016 года, 143 семьи ждут с 2017-го и восемь - с 2018 года. Всего 792 заявителя. Чтобы всем раздать деньги, потребуется 280 миллионов рублей.

- Региональный материнский капитал выплачивается с задержкой, так как суммы, положенные молодым семьям, превышают запланированное финансирование, - пояснил "РГ" первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов. - Размер субсидии зависит от возможностей бюджета. Сроки выплаты - от наличия выделенных средств. В случае недостаточного финансирования задержка выплаты не является нарушением.

Кстати

Инфляция никак не учитывается в случае промедления с выплатой. По данным ведомства, с 2014-го по 2017 год маткапитал получили 1757 семей. На майском заседании правительства региона принято решение выделить еще 57,8 миллиона рублей. Этих денег хватит на 167 семей, обратившихся с 13 января по 23 марта 2016 года. Когда рассчитаются с остальными, неизвестно. Впрочем, одной из мамочек, подавшей заявление 9 июня 2016 года, пообещали деньги предположительно в 2019 году.

Тем временем

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин назвал недоразумением возможную невыплату маткапитала молодым семьям в 2016 году. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По словам главы Зауралья, средства на социальные программы запланированы в бюджете и выплачиваются практически в полном объеме, это делается ежегодно.