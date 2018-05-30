Корреспонденты "РГ" проверили, насколько эффективно работает мобильное приложение по контролю качества дорог "Монитор ЕК", разработанное по инициативе министерства транспорта Свердловской области. Проект запустили полгода назад, однако зимой уральцы были не особо активны, зато по весне, когда вместе со снегом традиционно сошел асфальт, желающих отправить сигнал о ямах стало намного больше.

В армию народных контролеров влились и мы. Правда, при участии и техническом обеспечении инженера регионального управления автомобильных дорог Ивана Петрова: тестировали приложение на его телефоне. Достойную снимка колдобину удалось найти в паре шагов от здания управления. Рядом улица, прославившаяся тем, что активисты украсили одну из образовавшихся на ней ям портретом главы Екатеринбурга Александра Якоба. "Авторская" вымоина тогда исчезла спустя сутки.

Наша выглядела менее живописно, но была надежда, что и ее закатают в асфальт. Другой вопрос: как быстро? Буквально через несколько секунд после фиксации на камере телефона фото ямы оказалось на мониторе диспетчерской службы. Одновременно высветились ее координаты, а также название ведомства, ответственного за состояние дорожного полотна, - администрация города. А далее снимок с предписанием "устранить" ушел на электронный адрес Александра Якоба.

- Этот дефект должны ликвидировать в течение десяти суток. Но дорога муниципальная, и решение принимают городские власти. Они могут сдвинуть сроки, ссылаясь на нехватку средств или график работ, - пояснил Иван Петров.

Печальные предположения не сбылись. Через пару недель мы обнаружили, что колдобины больше нет. Значит, народный контроль действует! Другое дело, колея осталась нетронутой и дорожное полотно по-прежнему далеко от идеального состояния. Впрочем, ознакомившись с комментариями на сайте приложения, мы выяснили: не у всех активистов рейд закончился так же оптимистично.

Как действовать

"Монитор ЕК" можно скачать в AppStore или GooglePlay среди бесплатных программ, затем зарегистрироваться в приложении и после этого отправлять фотографии с дефектами на дорогах.