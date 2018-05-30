По данным международной федерации робототехники, в прошлом году российские предприятия продемонстрировали небывалый спрос на промышленных роботов. Рост объемов установки такого оборудования составил 84 процента по сравнению с 2016-м годом.

На роботов можно переложить всю тяжелую работу: такие производственные участки практически безлюдны. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Тем не менее предприятий, которые сегодня могли бы похвастать использованием роботов в производстве, - единицы. По данным президента компании Yaskawa Robotics Europe Бруно Шнекенбургера, на 10 тысяч работников в России приходится всего три робота - гораздо меньше, чем в других странах. По этому показателю нас опережают не только развитые европейские и азиатские страны, но и соседи из Восточной Европы - Чехия, Словакия, Польша, Румыния и Венгрия.

Федеральное министерство промышленности пытается изменить ситуацию, предоставляя займы тем предприятиям, которые планируют "трудоустраивать" промышленных роботов на производстве.

- Мы запустили программу "Цифровизация промышленности". В соответствии с ней Фонд развития промышленности будет предоставлять займы в размере от 20 до 500 миллионов рублей компаниям, которые хотят внедрять промышленных роботов. И я надеюсь, что эта программа станет эффективным инструментом, ключевым драйвером для массового распространения робототехнической продукции и сервисов, - говорит директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Предприятия Свердловской области в большей степени занимаются автоматизацией процессов, нежели роботизацией. Разница существенна: автоматизировать можно лишь конкретный процесс, а робот способен работать на разных участках.

- Сегодня практически все модернизированные предприятия в Свердловской области имеют автоматизированные линии. Если говорить о тенденциях, то это минимизация обслуживающего персонала. Машины берут на себя труд низкооплачиваемых сотрудников и рутинные операции, что делает производственные процессы более эффективными и исключает вероятность человеческой ошибки, - поясняет исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.

Настоящих роботов на уральских заводах действительно очень мало, нам удалось найти лишь несколько примеров их использования.

Так, в Первоуральске на трубном заводе в прошлом году запустили роботизированную линию по производству муфт для обсадных труб. Как рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия, руководство решилось на этот шаг не сразу, толчком послужил дефицит муфт на рынке: их изготовлением в России занимаются всего шесть предприятий, и большую часть продукции они используют сами. В итоге проектная группа завода разработала собственную технологию выпуска муфт, а для ее воплощения закупили три немецких робота, которые стали связующими звеньями между типовыми станками в технологической цепочке. Работники цеха охотно приняли новых "коллег" и даже дали им имена: Игорь, Валера и Рустам.

- На линии практически нет людей, что безопасно и экономично. Роботы выполняют свою основную функцию максимально точно, так что качество продукции очень высокое, - удовлетворен работой механизмов финансовый директор завода Александр Михалев.

Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. Ожидаемая экономическая эффективность от внедрения новой технологии - 38 процентов.

Машины берут на себя труд низкооплачиваемых сотрудников и рутинные операции, что делает производственные процессы более эффективными и исключает вероятность человеческой ошибки

Еще один пример активного использования роботов - металлургический комбинат Нижнего Тагила. В пресс-службе предприятия рассказали, что, к примеру, в колесобандажном цехе практически на каждом этапе производства установлены роботы-манипуляторы, которые передают заготовку и устанавливают ее на станок или пресс. Кроме того, НТМК стал экспериментальной площадкой для испытаний беспилотного грузового КамАЗа для перевозки технологической пыли доменного цеха.

На другом нижнетагильском заводе роботизированные комплексы работают в металлургическом и вагоносборочном производствах.

- В металлургии роботы заменяют тяжелый и монотонный физический труд человека. Такой помощник трудится в одном из цехов в комплексе со стержневыми автоматами и используется для съема изготовленных песчаных стержней, устанавливаемых в формы перед заливкой жидкого металла, - рассказала "РГ" начальник отдела по связям с общественностью Юлия Колмакова.

Еще один робототехнический комплекс здесь предназначен для разделки "литейных кустов" деталей. Газовым резаком он срезает лишние металлические элементы, которые образуются во время заливки форм. Другой робот используется для абразивной зачистки зон неразрушающего контроля на этих же деталях.

- Применение роботов в производстве имеет очень много плюсов, - говорит заместитель главного инженера Александр Колчанов. - Они заменяют человека на участках, где требуется многократное выполнение однотипных операций и монотонных действий, например, в процессе сварки при производстве большой серии изделий. Также роботы обеспечивают снижение трудоемкости и рост производительности, что сегодня очень важно.

По мнению генерального секретаря Международной федерации робототехники Гудрун Лиценбергер, в будущем роботы станут применяться во всех отраслях промышленности, ведь они убедительно доказали свою эффективность. "В таких отраслях, как электроника, станкостроение, автомобилестроение, роботы уже показали очень высокие результаты в плане повышения продуктивности предприятий", - считает она.