Специалисты портала Avito проанализировали базу объявлений о найме сотрудников на удаленную работу и пришли к выводу, что екатеринбургские фрилансеры входят в число самых высокооплачиваемых в стране.

В России на первом месте по уровню зарплат фрилансеров - Москва: там сотрудники, самостоятельно распоряжающиеся рабочим временем, могут заработать 57,6 тысячи рублей в месяц. Екатеринбург - на втором: здесь средний ежемесячный доход фрилансеров равен 50 тысячам рублей, что, правда, на 11 процентов меньше, чем в прошлом году. На третьем месте - Уфа, где заработки чуть недотягивают до 50 тысяч.

Больше всего предложений удаленной работы в сфере транспорта и логистики, средняя зарплата здесь выше - приближается к 80 тысячам. Хватает вакансий и для курьеров, хотя их заработки гораздо скромнее - около 20 тысяч.

Правда, многие вакансии весьма условно рассчитаны на фрилансеров. Тот же курьер зачастую должен являться в офис к восьми утра и отмечаться у куратора в 18.00. Логисту тоже придется регулярно появляться на рабочем месте для заполнения бумаг. Истинные же фрилансеры, как правило, работают, не выходя из дома. Они регистрируются на специализированных сайтах, откуда и получают заказы. Оплата их работы сдельная, поэтому и месячные заработки посчитать довольно трудно.

Сферы деятельности вполне предсказуемы - в основном они связаны с компьютером. Много предложений для программистов, дизайнеров, верстальщиков, специалистов по интернет-продвижению продукции. Задания для них могут быть совершенно разные, например, "составить маркетинг-план", "разработать техзадание системы управления франшизами" или даже "настроить принтер через тимвьюер". Цена услуг, как правило, договорная и, по отзывам самих фрилансеров, в большинстве случаев невысокая. Так, работа копирайтера-фрилансера стоит от 10 до 50 рублей за тысячу печатных знаков. Потому-то многие сайты в Интернете и изобилуют многословными и малограмотными текстами: люди просто пытаются заработать.

Стоимость услуг фрилансеров договорная и, по отзывам их самих, в большинстве случаев невысокая

По данным HeadHunter Урал, с начала 2018 года в России было размещено более 41 тысячи вакансий с возможностью работать удаленно. На долю Свердловской области приходилось 1,2 тысячи таких вакансий, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

- Причина заинтересованности в "удаленных" сотрудниках довольно проста - развитие технологий позволяет обеспечить "домашний офис" не хуже, чем рабочее место на территории работодателя, - говорит руководитель пресс-службы Ольга Гибадуллина.

Инфографика: Елена Мардер/ РГ

По ее словам, на удаленную работу работодатели ищут прежде всего специалистов по продажам: на долю менеджеров по работе с клиентами, профи телемаркетинга и экспертов по привлечению корпоративных клиентов приходится 45 процентов всех предложений. Схожи по функционалу и вакансии в сфере банковского дела, на которую приходится 34 процента всех предложений от работодателей. Здесь фрилансеров нанимают для продажи услуг для малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов и физических лиц. На третьем месте по количеству вакансий сфера IT - на нее приходится 20 процентов предложений. Здесь требуются программисты и разработчики, web-инженеры и web-мастера.

Данные о зарплатах фрилансеров, которые "РГ" предоставил HeadHunter, существенно отличаются от информации Avito. Они более правдоподобны, поскольку соотносимы со средней зарплатой по региону. Так, по словам Ольги Гибадуллиной, работодатели в Екатеринбурге готовы платить фрилансерам около 30 тысяч рублей в месяц, в то время как средняя зарплата по области равна 40 тысячам рублей. Правда, есть среди предложений и такие, где вознаграждение достигает 300 тысяч рублей. Но на такую зарплату могут рассчитывать лишь IT-специалисты высшей квалификации.

Кстати

По данным проведенного в прошлом году опроса, 32 процента соискателей из Екатеринбурга предпочли бы зарабатывать меньше, но трудиться дома, чем ежедневно ездить в офис за более высокую зарплату. Большинство же (58 процентов опрошенных), несмотря ни на что, предпочтут работать в коллективе. Главными недостатками удаленной работы они считают нехватку общения, обратной связи и самодисциплины.