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30.05.2018 10:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Южном Урале открыли три месторождения полезных ископаемых

Текст: Татьяна Воробьева

Три новых месторождения полезных ископаемых открыли этой весной на территории Челябинской области.

По информации регионального министерства имущества и природных ресурсов, самое крупное месторождение находится немного южнее поселка Прохорово. Его запасы оцениваются более чем в 20 миллионов кубометров камня, пригодного для строительных работ.

Фото: Depositphotos.com
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Запасы второго, что близ поселка Вандышевка - составляют чуть более 12 миллионов кубометров облицовочного камня.

И, наконец, третье располагается в трех километрах от села Харино. Его ценность - более восьми миллионов кубометров гравийно-песчаных смесей.

Кстати, ранее (а именно - в феврале) были открыты в 1,4 километрах юго-восточнее поселка Саккулово залежи камня: геологоразведка показала, что запасы облицовочного камня здесь свыше 24 миллионов кубометров, строительного - более 21 миллиона.

"C 2015-го открыто девять новых месторождений, четыре из которых в этом году, - говорит министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков. - Потребность в разработке есть, и она растет".

За проведение госэкспертизы залежей казна области получит 600 тысяч рублей. По предварительной оценке, сумма разовых платежей за пользование недрами составит более трех миллионов рублей.

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