История арестанта-добровольца, отправившегося жить в колонию из-за невозможности получить положенное по закону жилье, никого не оставила равнодушным. В том числе и земляков самого Сергея Антипина: мэрия Магнитогорска сделала ему поистине царский подарок, предоставив отдельную квартиру в новой, построенной специально для молодых семей и детей-сирот девятиэтажке.

Ради такого праздника в ИК-11, ставшей для парнишки, как это ни странно звучит, вторым после приюта домом, устроили общее построение. А несколькими днями раньше представители общественной наблюдательной комиссии при ГУФСИН по Челябинской области лично проверили предоставленное Сергею жилье и позаботились о том, чтобы к приезду новосела в нем имелось все необходимое.

- Квартира очень уютная: кухня, санузел, просторная комната, есть даже кладовка для одежды и домашней утвари, - рассказал председатель ОНК Василий Катанэ. - На кухне, еще в упаковке, газовая плита. А пока квартира поставлена на сигнализацию, за которую до новоселья будет платить государство. Когда нам предлагали выделить для Сергея койку в общежитии, мы не согласились, но даже не мечтали о таком решении проблемы.

Как уже сообщала "РГ" ("Сел ради крыши" от 12.09.2017 года), в колонию Сергей попал в возрасте 20 лет, причем "по собственному желанию", устав мыкаться в поисках случайной работы и жилья. Без прописки, как известно, найти постоянную работу непросто. А без работы нельзя рассчитывать даже на койку в общежитии. В итоге в возрасте 18 лет сирота оказался на улице.

Заметка "Сел ради крыши" вышла в "РГ" 12 сентября 2017 года.

Попытка перезимовать в больнице закончилась провалом. В армию не брали из-за врожденного заболевания. И после двух лет суровой школы выживания Сергей решился на преступление: возле торгового центра выхватил у женщины мобильник, а затем сам отнес его в полицию. Написал явку с повинной, в надежде, что поближе к зиме суд определит его на "теплую квартиру". Однако добился своего лишь со второй попытки: поначалу в полиции отказались задерживать за преступление средней тяжести, отпустив юнца под подписку о невыезде.

Добиться собственного угла парнишке, как это ни печально, помогли "тюремные университеты". Получив крышу над головой, бумагу и ручку, он начал активно писать по инстанциям. И скоро заинтересовал своей историей не только руководство колонии, успевшее присмотреться к парню и встать на его сторону, но и уполномоченного по правам человека, детского омбудсмена и даже сотрудников прокуратуры.

А после публикаций в СМИ люди в погонах начали ходить в мэрию, как на работу, и спрашивать, почему сирота в нарушение закона не был обеспечен жильем по достижении совершеннолетия.

Теперь руководство колонии и общественники намерены ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении. А сам Антипин благодарит всех, кто принял живое участие в его судьбе. Кстати, вместе с Антипиным квартиры в новом доме получили еще 60 выпускников сиротских учреждений, отметили в мэрии Магнитогорска.