Опыт Югры лег в основу федерального закона о восстановлении лесов

В Югре завершился второй этап "Национального лесного форума".

Как уже сообщала "РГ" первый этап прошел в Ижевске, далее эстафету примут Хабаровск, Барнаул, Петрозаводск. Итоги подведут в Москве в сентябре в преддверии Дня работников леса.

Председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, подводя итоги форума, особо подчеркнул, что такие мероприятия, как Лесной форум, дают возможность понимать, что происходит на местах.

При этом Николай Николаев привел в пример Югру, а именно уникальный опыт региона по лесовосстановлению, когда недропользователям ставится условие компенсации вырубленных кедровых лесов в пропорции один к одному. Иными словами, сколько вырубили, столько же должны и восстановить.

- Эта практика стала отправной точкой для законопроекта о лесовосстановлении, который принят Госдумой в первом чтении, - отметил Николай Николаев. - Мы его почти подготовили к принятию во втором. Будет вводиться на законодательном уровне всей страны обязательный принцип: гектар вырубил - гектар восстановил. И это непреложное правило должно быть не просто прописано на бумаге. Нам нужен результат, чтобы леса восстанавливалось столько же, сколько и вырубалось.

Как заключил Николай Николаев, такой бережный подход должен практиковаться не только в использовании древесины, но и при сборе и переработке дикоросов. "Нужно дать возможность людям зарабатывать, но при этом необходимо противостоять варварскому использованию леса. Когда выгружается бригада, вырубает все подчистую, и после этих "лесорубов" больше ничего в округе не растет. Кроме того, нужно и в сфере охоты навести порядок, чтобы она приносила свои плоды и людям, и государству".

- Когда мы работаем над изменением законов, необходимо ориентироваться на моделирование практических ситуаций, в конкретном лесничестве, в конкретном муниципалитете, только так можно проанализировать, правильные ли мы делаем выводы, принимая те или иные изменения, - отметил Николай Николаев. - Например, тема, связанная с эффективностью использования ресурсов, которые мы получаем из леса. Сегодня больше трети объема добываемой древесины - отходы. В Японии, например, из того, что мы выбрасываем, произвели бы продукцию. Все возможности переработки нам необходимо использовать, причем превратить их в стандарт для нашей страны.

ВЮгре в 2017 году мероприятия по восстановлению лесов провели на площади почти 20,5 тысячи гектаров. Искусственное восстановление перевыполнено на 84 процента. Приживаемость высаживаемых лесов составляет почти 75 процентов.

В ходе форума о работе лесного комплекса Югры рассказал заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.

- Сегодня в регионе общая площадь лесов - свыше пятидесяти миллионов гектаров. Расчетная лесосека составляет около сорока миллионов, в том числе по хвойному - около двадцати. Экономически доступно около шести миллионов гектаров.

По словам Алексея Забозлаева, ресурсы используются исходя из экономической, социальной и экологической составляющей. Специфика региона определяет приоритетный вид использования лесов, связанный с предоставлением лесных участков для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также заготовки и переработки древесины. Социальная предусматривает сохранение традиционного природопользования коренных народов Севера, рассказал заместитель губернатора. Кроме того, активно развиваются виды лесопользования, связанные со сбором и заготовкой пищевых лесных ресурсов - дикоросов, ведением сельского и охотничьего хозяйства. А экологическая составляющая включает в себя освоение рекреационного потенциала, сохранение особо охраняемых природных территорий.

Алексей Забозлаев подробно остановился на системе лесовосстановления в Югре. По его словам, в 2017 году мероприятия по восстановлению лесов провели на площади почти 20,5 тысячи гектаров. Искусственное восстановление перевыполнено на 84 процента. Приживаемость высаживаемых лесов составляет почти 75 процентов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко в своем выступлении отметила, что нужно корректировать законодательство в области лесопользования, чтобы исключить противоречия в кодексах о природных ресурсах.

- Нам нужна единая законодательная база, которая бы не препятствовала, а помогала в решении профессиональных проблем. В Югре трудятся и лесопользователи, и недропользователи. Они не должны препятствовать друг другу. Работа недропользователей связана с особо опасными условиями. И, когда на эту территорию приходят лесники на заготовку леса, они должны вести работы в таких правовых условиях, чтобы быть защищенными при возникновении каких-либо трагических случаев. А для этого должна быть скорректирована правовая база, - подчеркнула Валентина Пивненко.

Кроме того, собравшиеся на форум пришли к единому мнению: необходимо поднять статус лесничего, создавать особые бытовые условия для тех, кто несет эту службу. Обеспечивать работников леса жильем, техникой. Чтобы люди, работающие в лесной отрасли, не чувствовали себя оторванными от цивилизации.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры