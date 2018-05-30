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Рубрика: Власть

РФ предложила Совбезу принять заявление в поддержку Минских соглашений

РФ подготовила заявление СБ ООН в поддержку выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Текст представил российский постпред Василий Небензя.

Выступая на первом в этом году заседании Совбеза по ситуации на Украине, дипломат по пунктам разобрал подписанные в Минске 12 февраля 2015 года договоренности. Постпред РФ раскритиковал Киев за стремление уйти от их реализации.  Он также отметил, что Москва больше всех заинтересована в прекращении кровопролития в Донбассе.

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"Именно поэтому, господин председатель, мы предлагаем принять краткое заявление председателя Совета", - сказал Небензя, обращаясь к министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу.

В представленном заявлении выражается безусловная поддержка резолюции СБ ООН 2202 об урегулировании конфликта на востоке Украины. В тексте, в частности, содержится призыв "обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение Комплекса мер" по выполнению Минских соглашений, включая "всеобъемлющее прекращение огня".

Небензя выразил надежду в том, что Совбез "единодушно подтвердит свою приверженность мирному урегулированию на Украине на основании Минских соглашений".

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