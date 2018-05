Перед рассветом 16 апреля 1945 года бомбардировщик Б-25 подполковника В.А. Гордиловского сбросил над линией фронта у Зееловских высот ориентирно-сигнальные авиабомбы.

Как только они вспыхнули зеленым и красным, в небо уперся луч прожектора.

По этому сигналу зажглись десятки других прожекторов - направленных в сторону немецких позиций - и ударили тысячи орудий и минометов.

Началась Берлинская операция!

"Уже рассветать начало, - вспоминал Гордиловский, - над горизонтом появилась красная полоска зари, и, заслоняя эту полоску, идут в мою сторону, в сторону линии фронта, сотни самолетов..."1

И среди них - десятки таких же Б-25, поставленных по ленд-лизу из США. Через Великие равнины, Аляску, Чукотку, Якутию, Приангарье, Западную Сибирь, Урал и Восточную Европу.

Траектория АЛСИБа

Поначалу большую часть самолетов для СССР отправляли морем. Но в Северной Атлантике свирепствовали немецкие подлодки и авиация. Путь через Персидский залив занимал два с половиной месяца. Следовать через Тихий океан мешали японцы.

Крайне сложным был и воздушный маршрут через Атлантику и Африку. Поэтому еще осенью 1941-го союзники стали готовить безопасную авиаперегоночную трассу - над территорией стран антигитлеровской коалиции и почти не проходящую над морем. Почти год ушел на изыскательские работы в тайге и тундре, на строительство новых и реконструкцию старых аэродромов, на оснащение трассы радиомаяками и метеостанциями.

Трасса Аляска - Сибирь вошла в историю как АЛСИБ. Первые самолеты пошли по ней 7 октября 1942 года. Лидером группы шел Б-25 с изображением белого медведя, пилотируемый знаменитым полярным летчиком И.П. Мазуруком. Одним из тех, кто в мае 1937-го высаживал на Северный полюс знаменитую четверку исследователей-папанинцев.

А теперь - полковником, командиром 1-й перегоночной авиадивизии.

У него было огромное, опасное и очень хлопотное хозяйство.

Хозяйство Мазурука

Перегнав самолеты в Фербенкс на Аляске, американцы сдавали их дивизии Мазурука (в 1944 году его сменил полковник А.Г. Мельников), в которой было семь полков.

1-й перегоночный авиаполк перегонял машины с Аляски на Чукотку - через тайгу и Берингов пролив, из Фербенкса в Уэлькаль.

2-й - с Чукотки на Колыму, через тундру и дикие горы из Уэлькаля в Сеймчан.

3-й - с Колымы в Якутию, через хребет Черского и Оймяконское нагорье с его "полюсом холода", из Сеймчана в Якутск.

4-й - через якутскую тайгу, из Якутска в Киренск.

5-й - из Киренска в Красноярск...

7-й одно время дублировал первые пять.

ИОСИФ СТАЛИН: БЕЗ ЭТИХ МАШИН, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ, МЫ БЫ ПРОИГРАЛИ ЭТУ ВОЙНУ14

(Из выступления на обеде в честь 69‑летия У. Черчилля 30 ноября 1943 г., во время Тегеранской конференции)

Транспортные Си-47 (Дуглас С-47) 8-го полка возвращали в Америку пилотов, сдавших машины. А в Красноярске - где кончался АЛСИБ - эстафету принимали 9й перегоночный авиаполк и 2-й перегоночный авиаполк ВВС ВМФ.

Этим было уже легче: они летели над сравнительно обжитыми районами, по "компасу Кагановича" (член Политбюро ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович был в те годы наркомом путей сообщения) - ориентируясь по трассе Транссибирской железной дороги. Но "легче" - не значит "легко". Не зря во всех десяти полках кормили по фронтовым нормам. И в звании повышали с той же регулярностью, что и на фронте.

Made in USA

Летный и летно-подъемный состав - летчики, штурманы, радисты, стрелки - был элитой действующей Красной армии. Питание - по норме N 5: с творогом, кофе, сыром! Горячие завтраки с мясным блюдом, доставляемые прямо к самолету. Столовые со скатертями и официантками...

К подобному были привычны разве что подводники.

Но что было по-настоящему внове "сталинским соколам" - это уровень технологий и жизни, который открыл для них ленд-лиз.

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ: МЫ ЗНАЕМ ОДНО: КИТАЙЦЫ УБИВАЮТ ЯПОНЦЕВ, А РУССКИЕ УБИВАЮТ НЕМЦЕВ. [...] ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ПОСЫЛАТЬ ИМ ВО СТО РАЗ, В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ, ЧЕМ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ОТ НАС ТЕПЕРЬ15

(Из беседы с сыном в конце января или начале февраля 1942 года)

Вынужденная посадка? Вот аварийные пайки, расфасованные по комплектам А, В и С (завтрак, обед и ужин), вот спальные мешки на гагачьем пуху, охотничьи ружья, удочки и даже банки с наживкой - консервированными червями!

(Кое-кто по незнанию пускал эти консервы на закуску.)

Вот коробчатые воздушные змеи из оранжевого шелка - чтобы, сев на вынужденную, поднять антенну радиостанции.

Вот зимние маскировочные чехлы для самолетов из белого шелка...

(Из змеев перегонщики кроили себе плавки, а из чехлов, уже на фронте, шили платья официантки летных столовых.)

"В кабинах, как правило, висели часы-штамповки - это они часто оставляли, - вспоминал перегонявший бомбардировщики А-20 А.С. Уранов. - У меня в кабине, у стрелка, они клали журналы Life с красотками и много блоков сигарет "Кэмел""2.

Непривычными для советских авиаторов были и сами самолеты - насыщенные радиооборудованием (для связи и навигации), электромеханическими приборами, автоматикой. Правда, самый массовый истребитель ленд-лиза Белл Р-39 (в СССР его по примеру англичан именовали "Аэрокоброй", а пилоты звали и "бэллочкой") вызывал немало нареканий.

Минусы и плюсы "Аэрокобры"

Летные данные у Белл Р-39 были посредственные. Пилотажные качества - тоже: "Аэрокобра" легко срывалась в штопор и могла не выйти из него до самой земли. Наших асов не устраивала и кучность стрельбы 37мм пушки и то, что на гашетки пушки и пулеметов нельзя нажать одновременно. А когда приходилось выбрасываться с парашютом - вбок, через дверцу автомобильного типа, - падающая машина била лётчика по ногам стабилизатором...

И тем не менее в руках опытного летчика "Аэрокобра" оказывалась очень эффективной системой оружия!

Опытный умел пилотировать так, чтобы не сорваться в штопор. Умел, выпав из кабины, мгновенно поджать ноги. Умел повысить летные данные - "гоняя" в бою двигатель на режимах, не предусмотренных изготовителем. Умел бить по врагу с 30 - 70 метров, когда разброс снарядов невелик. Выводил на одну гашетку спуски пушки и пулеметов...

А еще опытный пилот знал, как важно первым заметить врага, и потому ценил великолепный обзор из кабины Р-39. Он знал, как важно в бою взаимодействие между парами и четверками - и потому не мог нарадоваться радиостанции Р-39, обеспечивавшей прекрасную слышимость. Именно превосходную радиосвязь считал главным оружием "Аэрокобры" Г.А. Речкалов3 - самый результативный из воевавших на ней пилотов. Опытный пилот знал и то, что эффективнее всего атаки в вертикальной плоскости: свалиться сверху, обстрелять и быстро - используя инерцию разгона на пикировании! - уйти на высоту для новой атаки. И потому ценил скорость пикирования Р-39 - бОльшую, чем у менее прочных советских истребителей.

Р-39 облегчал прицеливание, взлет и посадку. Вместо простенького визира на нем стоял эффективный коллиматорный прицел. А шасси с носовым (вместо хвостового) колесом обеспечивало хороший обзор на рулежке и не давало скапотировать (перевернуться через нос на спину) при посадке.

Знаменитые поклонники "бэллочки"

Опытному пилоту "бэллочка" представляла столько преимуществ, что из первой десятки советских асов Великой Отечественной четверо одержали бОльшую часть побед на "Аэрокобрах" (еще четверо - на "Лавочкиных", а двое - на "Яковлевых"). Это Г.А. Речкалов (59 официально засчитанных лично сбитых самолетов), Н.Д. Гулаев (55), А.И. Покрышкин (53) и Д.Б. Глинка (49). (Цифры побед уточнены М.Ю. Быковым и А.В. Марчуковым4.) И это при том, что на 1 мая 1945 года Р-39 составляли лишь 12,5 % истребителей фронтовой авиации5.

А из первой пятерки асов в основном на "Аэрокобрах" воевали трое.

А из первой тройки - двое! Больше, чем Речкалову и Гулаеву, лично сбитых засчитали лишь воевавшему на Ла-5 и Ла-7 И.Н. Кожедубу - 646.

"Бэллочка" была им в самый раз - настолько неординарные это были пилоты!

Мозг советской истребительной авиации, сибиряк Александр Покрышкин - интеллектуальный и одновременно волевой командир и пилот, каждую свободную минуту думавший над вопросами тактики! Вот его фотография 1943 года: "губы плотно сжаты, взгляд необычен, что-то холодное, стылое в сверкающих глазах. Воин отрешен от мира, он весь погружен в таинственную сферу, откуда, как озарение, придет единственно верное решение..."7

Донской казак Николай Гулаев - хулиганистый, с "взрывным характером", яростный, неистовый воздушный боец, "мастер снайперского огня, тонкий и изощренный тактик"8.

Уралец Григорий Речкалов - индивидуалист, так и не смирившийся с армейской субординацией, своенравный, тщеславный, себе на уме, - но в бою агрессивный и вдохновенный мастер атаки.

Уроженец степной Украины Дмитрий Глинка - тоже индивидуалист, считавший, что место аса в группе "воздушных охотников", которые сами ищут врага. Но всегда приходивший на выручку товарищам из группы непосредственного прикрытия штурмовиков или бомбардировщиков!

Смертельный таран экипажа "Бостона"

По АЛСИБу в воюющий Советский Союз прибыла и бОльшая часть "Бостонов".

Так, вслед за англичанами, полуофициально называли в СССР Дугласы А-20 (официально - Б-3 и А-20), которые в 1944 году составляли до 25% бомбардировщиков фронтовой авиации (без По-2), а на 1 мая 1945 года - 13,7 %9; служили они и разведчиками, а на флоте - торпедоносцами.

Это была прочная машина с мощными и надежными двигателями, простая на взлете и посадке (благодаря все тому же шасси с носовым колесом), с отапливаемой кабиной. Именно "Бостоны" потопили 16 июля 1944 года в финском порту Котка немецкую тяжелую зенитную плавбатарею "Ниобе" - самый крупный боевой корабль, уничтоженный советской авиацией. Идя на цель на максимальной скорости и на высоте 30 метров - на уровне топов (верхушек) мачт, - топмачтовики А-20Ж майора И.Н. Пономаренко и лейтенанта И.К. Сачко сбросили 1000-килограммовые бомбы так, чтобы они отрикошетировали от поверхности воды и врезались в борт "Ниобе"...

16 октября 1944 года над Баренцевым морем, близ норвежского мыса Кибергнес, торпедоносец А-20Ж гвардии подполковника Б.П. Сыромятникова был подожжен немецким асом майором Г. Эрлером, но продолжал идти на танкер "Грете" - упав в море в 200 метрах от цели10...

13 февраля 1945 года над Балтикой, севернее косы Хель, топмачтовик А-20Ж младшего лейтенанта В.П. Носова был подожжен зениткой, но продолжал идти на транспорт Н-27 - и, врезавшись в него, потопил...

За месяц, вспоминал ветеран 51-го минно-торпедного авиаполка ВВС ВМФ А.С. Уранов, из 27 экипажей "11 ушли на дно" Балтики11...

Уже в 1955 году "Бостон" сыграл самого себя в фильме "Два капитана". Это на нем экипаж Сани Григорьева топит немецкий рейдер и садится на вынужденную рядом с последней стоянкой капитана Татаринова.

Трезвый салют экипажа Б-25

Для бомбардировщика Норт-Америкен В-25, тоже поступавшего в СССР по АЛСИБу, не стали заимствовать британское наименование "Митчелл"; так и прижилось Б-25. Для того чтобы освоить эту машину, хватало нескольких дней. "Б-25 был настолько простой и хороший самолет, - вспоминал Герой Советского Союза А.В. Дудаков, - что мне кажется, проще У-2. ... Простой в технике пилотирования настолько, просто не могу сказать"12.

Будучи крупнее "Бостонов", с осени 1942 года Б-25 использовались в авиации дальнего действия - для дальних ночных рейдов они были приспособлены лучше их советского "коллеги" Ил-4. Кажется, не было в тылу врага таких крупных железнодорожных узлов, промышленных и политических центров, которые не бомбили Б-25! Хельсинки, Таллин, Великие Луки, Смоленск, Рославль, Орел, Брянск, Гомель, Орша, Минск, Брест, Севастополь, Констанца, Варшава, Брно, Будапешт, Дебрецен, Кёнигсберг, Бреслау, Данциг, Берлин...

А еще они возили грузы югославским партизанам и словацким повстанцам, доставляли за линию фронта разведчиков. Именно с Б-25 прыгает с парашютом в тыл врага Алексей Федотов, герой снятого в 1947 году знаменитого фильма "Подвиг разведчика". И это именно прибывшая с фронта на Б-25 прославленная 45-я бомбардировочная авиадивизия вместе с транспортными Си-47 - тоже поступавшими по АЛСИБу, - произвела над Москвой воздушный салют 9 мая 1945 года, в 22 часа 15 минут.

В течение 15 минут по нескольку человек с каждого самолета выпускали над Садовым кольцом сигнальные ракеты. Поэтому, утверждал ветеран 45-й Д.П. Ваулин, в тот день "наша дивизия - летный состав, во всяком случае, - была абсолютно трезвой. Мы ни грамма в эту Победу не выпили - ни грамма и никто"13!

