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30.05.2018 02:25
Рубрика: Власть

Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине

Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призывы к Москве взять вину за крушение малайзийского Boeing на Украине.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Министр иностранных дел Нидерландов (Стеф Блок) сегодня сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину, - сказал Небензя на первом в этом году заседании Совбеза по ситуации на Украине. - Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим".

Вместе с тем, как передает РИА Новости, российский постпред подтвердил готовность Москвы "оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию". По словам дипломата, РФ не может "принять беспочвенных выводов" совместной следственной группы. "Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", - пояснил он.

Напомним, 17 июля 2014 года под Донецком разбился малайзийский Boeing 777. Самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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