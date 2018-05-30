Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ

Россия на заседании в Минске контактной группы по Донбассу попросила руководство Донецкой и Луганской народных республик не поддаваться на провокации украинских военных. Об этом заявил представитель РФ Борис Грызлов.

"Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны", - сказал Грызлов.

По его мнению, регулярные нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ "демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе минских соглашений".

Полпред России Грызлов также считает, что для обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе созданы все условия.

"Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу "всех на всех", чьи личности установлены и подтверждены. Все условия для такого обмена созданы", - отметил Грызлов, слова которого приводит РИА Новости.

Киев с весны 2014 года проводит военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

