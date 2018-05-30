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30.05.2018 19:42
Рубрика: В мире

Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ

Текст: Станислав Хамдохов

Россия на заседании в Минске контактной группы по Донбассу попросила руководство Донецкой и Луганской народных республик не поддаваться на провокации украинских военных. Об этом заявил представитель РФ Борис Грызлов.

"Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны", - сказал Грызлов.

По его мнению, регулярные нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ "демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе минских соглашений".

В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ

Полпред России Грызлов также считает, что для обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе созданы все условия.

"Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу "всех на всех", чьи личности установлены и подтверждены. Все условия для такого обмена созданы", - отметил Грызлов, слова которого приводит РИА Новости.

Киев с весны 2014 года проводит военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

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