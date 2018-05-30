Российская прыгунья в длину Мария Ласицкене выступит в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, который пройдет 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Бриллиантовая рука" - ежегодная серия коммерческих соревнований, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ласицкене, побеждавшая в итальянской столице в прошлом году, стала единственной спортсменкой из России, попавшей в предварительный состав участников турнира. Этот старт будет для нее вторым в нынешнем сезоне. На втором этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае Мария стала первой с результатом 1,97 м.

Добавим, что Ласицкене выигрывала чемпионаты мира, дважды - чемпионаты мира в помещении, была чемпионкой Европы в помещении, а также серебряным призером чемпионата Европы-2014.