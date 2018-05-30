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Рубрика: Спорт

Обживаемся в элите

Россия показала свой лучший результат в еврокубках
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7578 (115)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги выступлений национальных ассоциаций в еврокубках в минувшем сезоне.

Россия показала четвертый результат по набранным очкам (12,6) и лучший в своей истории. В прошлом сезоне сразу три наши команды пробились в плей-офф Лиги Европы - столичные "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА. Успешнее всех выступили армейцы, которые вышли в четвертьфинал, но проиграли в нем лондонскому "Арсеналу".

Фото: РИА Новости
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Лидером рейтинга стала Англия (20,071 очка). Второе место досталось Испании (19,714), чьи представители - "Реал" и "Атлетико" - победили в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Замыкает первую тройку Италия (17,333).

По сумме последних сезонов в рейтинге УЕФА Россия остается на шестом месте, опережая Португалию чуть больше, чем на шесть очков.

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