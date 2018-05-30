Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак (курирует ТЭК) провел совещание с нефтяными компаниями по поводу ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо, - рассказал он. - Рассчитываем, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке".

В начале прошлой недели правительство приняло решение снизить ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизель на две тысячи за тонну. Это должно произойти 1 июля. Пойти на снижение фискальной нагрузки решено в связи с резким ростом цен в оптовом, а затем и в розничном звене.

Федеральная антимонопольная служба объясняла рост цен рядом факторов, среди которых сочетание слабого курса рубля и высокой стоимости сырой нефти. Это делает рублевую цену нефтепродуктов чересчур высокой. Кроме того, с 1 июля должно было произойти второе в этом году повышение ставок акцизов, что также давило на доходность бизнеса.