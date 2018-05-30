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Рубрика: Экономика

Затянули в сети

Российские покупатели сформировали новый класс потребителей
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
В России сложился новый класс потребителей-консьюмеристов, которые даже при снижении доходов не желают отказываться от посещения крупных торговых центров. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования (ЦСП) "Платформа", торговля в стране постепенно переходит в руки крупных торговых сетей.

"В России за последние годы сформировался класс людей, которые очень ценят комфорт потребления, - отметил в ходе презентации исследования "Результаты исследования взаимодействия федерального ритейла и регионального бизнеса" глава ЦСП "Платформа" Алексей Фирсов. - Для них это релакс, ощущение свободы и некое развлечение, наконец". По его мнению, эти потребители являются перспективными для крупных федеральных торговых сетей. Борьба за них уже идет, причем крупные сети в ней, судя по результатам опроса, выигрывают.

Крупные сети переманивают покупателей в регионах бонусами и более широким ассортиментом

По сравнению с небольшими местными сетями крупные ритейлеры привлекают покупателей более интересными бонусными программами и скидками (это отметило свыше 80 процентов опрошенных), широким ассортиментом доступных товаров (81 процент), а также более низкими ценами (58 процентов) и более качественным обслуживанием (42 процента).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Парадокс: в каждом регионе страны именно свою продукцию считает качественной большинство покупателей, - отметил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. - При этом 80-90 процентов товаров в торговых сетях - это именно региональная продукция". Кроме того, судя по опросу, россияне в глубинке ждут проникновения федеральных торговых сетей в свой регион. "Для них это некий признак приобщения к "столичности", к возможности покупать товары, которые сплошь и рядом рекламируются на телевидении и в печатных изданиях", - пояснил Родин.

В то же время далеко не все считают, что консолидация рынка в руках федеральных торговых сетей станет оптимальным решением. "Альтернативные каналы продаж (мелкорозничная торговля, различные ярмарки, рынки и так далее) нужны как производителям, так и покупателям, - пояснил "Российской газете" глава Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. - Их развитие - залог здоровой конкуренции, которая приводит к улучшению рыночной ситуации в целом и борьбе за покупателя, в том числе и путем снижения цен".

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