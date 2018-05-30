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Рубрика: Экономика

Будет исполнено

Роструд получит новые полномочия для взыскания долгов по зарплате
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Инструкторам по труду дадут новые полномочия для более эффективной борьбы с невыплатами зарплаты, рассказала замглавы минтруда Любовь Ельцова на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Предлагается наделить акты Роструда, касающиеся исполнения работодателем обязанности по выплате начисленной зарплаты, статусом исполнительных документов. Поправки об этом прошли ведомственное согласование и теперь рассматриваются в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Ельцова напомнила, что ряд мер по снижению долгов по зарплате уже принят. Так, работники могут инициировать банкротство работодателя, если тот задолжал им более 300 тысяч рублей и не платил эти деньги дольше трех месяцев.

С января по апрель Роструд добился выплаты 4,1 миллиарда долгов по зарплате.

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