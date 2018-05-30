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30.05.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль пока встал на путь ослабления

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль имеет больше шансов на ослабление к основным мировым валютам, чем на рост, полагает Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК "БК "Сбережения".

При этом в целом динамика курса национальной валюты находится в зависимости от нестабильной ситуации на рынке нефти, роста доллара и падения евро.

Краткосрочный тренд я вижу точно на ослабление, однако оно будет ограничено 63-64 рублями к доллару.
Против рубля играет сезонная слабость текущего счета платежного баланса.

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И, конечно, ослабление связано с реакцией нефти на возможный пересмотр соглашения ОПЕК+, реакция идет несколько дней и достаточно логичная. Однако вряд ли текущее ослабление рубля носит долгосрочный характер, так как на горизонте маячат другие факторы, например, санкции США могут быть наложены на страны, обладающие третью мировых запасов, и, кроме того, начинается автомобильный сезон.

Поэтому действительно рубль ближайшую неделю будет слабеть, но к лету ситуация может развернуться. В позитив же, на укрепление нацвалюты, будет работать профицит бюджета и ставки по доходности облигаций. Думаю, что уже к концу июня рубль начнет крепнуть и к доллару, и к евро.

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Вчера рубль вел себя по-разному к доллару и евро в рамках утренних торгов, укрепляясь к валюте Старого Света и слабея к доллару. К вечеру картина изменилась - национальная валюта продолжила слабеть и укрепляться в тех же коридорах, попав под влияние нестабильной динамики нефтяных цен, которые тоже изменялись по-разному (баррель WTI дешевел, а Brent, наоборот, дорожал).

Официальный курс доллара на сегодня, 30 мая, составляет 62 рубля 64 копейки (укрепление на 37 копеек). За один евро дают 72 рубля 53 копейки (ослабление на 30 копеек).

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