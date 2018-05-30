Рынок недвижимости затронут существенные нововведения

Рынок недвижимости скоро ждут существенные регуляторные нововведения. Об этом "Российской газете" рассказал глава управляющие компании LDD Заур Алескеров. Он также дал прогноз по ценам на жилье и как на них могут отразится антироссийские санкции.

Зайр Салманович, так, к чему же готовиться строительной отрасли в ближайшее время?

Алескеров: Так, с 1 июля 2018 года вступит в силу запрет на получение сразу нескольких разрешений на строительство. Кроме того, Минстрой прорабатывает механизм перехода от схемы привлечения средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ) к проектному финансированию. В связи с этим, скорее всего, во втором полугодии 2018 года объем предложений сократится.

При этом застройщики защищаются от закона о долевом строительстве. В первом квартале 2018 года Мосгосстройнадзор выдал почти в 1,5 раза больше разрешений на строительство, чем в первом квартале 2017 года: 560 на 3,8 млн кв. м против 399 на 2,04 млн кв.м. Это в среднесрочной перспективе может привести к "затовариванию" рынка новостроек Москвы. Вторичное жилье Московского региона скорее всего продолжит дешеветь. В связи с программой реновации цены на квартиры старого фонда уже упали до 20 процентов, интерес к ним у покупателей снизился.

Что же может активизировать спрос на рынке?

Алескеров: Одним из факторов повышения спроса может оказаться новая программа поддержки семей с двумя и более детьми, которая предполагает ипотеку с пониженной ставкой. Есть вероятность, что эта программа станет дополнительным стимулом для покупок в сегменте новостроек.

Санкции как-то отразились на рынке?

Алескеров: Санкции могут негативно отразиться на рынке недвижимости, так как ухудшается экономическая обстановка. Например, санкции могут повлиять на доступность ипотеки, а это сегодня основной драйвер спроса. ЦБ, вероятно, будет медленнее снижать процентные ставки. Кроме того, ослабление рубля может привести к повышению цен на все, в том числе и на строительные материалы.

Сегодня сложно прогнозировать динамику развития рынка недвижимости, рынок достаточно стрессоустойчив в отличие, например, от рынка ценных бумаг или валютного рынка. В случае продления санкций риск заморозки инвестиционных проектов, связанных с коммерческой недвижимостью и находящихся на ранней стадии реализации, мы, как и многие другие эксперты, оцениваем, как высокий. При этом девелоперы отмечают рост спроса на элитное жилье в Москве и Московской области: инвестиции в недвижимость покупатели такого жилья считают одним из основных способов сохранения активов.

Но гражданам со средним достатком тоже не стоит откладывать покупку квартиры, если есть такая необходимость. Сегодня можно приобрести недвижимость высокого качества с минимальной переплатой и по небывало низким ипотечным ставкам.

В каких регионах России самое дешевое и самое дорогое жилье?

Алескеров: Тройка регионов-лидеров по цене за квадратный метр на первичном рынке (не включая столичные регионы) выглядит так: на первом месте Крым - 115 тысяч руб./кв.м. (средний бюджет 7.7 млн рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий АО - 90 тысяч руб./кв.м. (средний бюджет 4.3 млн рублей), на третьем находится Приморский край - 80 тысяч руб./кв.м. (средний бюджет 3.5 млн рублей). В топ-3 регионов-лидеров по минимальной цене за квадратный метр (не включая столичные регионы) вошли: на первом месте Чечня - 30 тысяч руб./кв.м. (средний бюджет 2.8 млн рублей), на втором месте Дагестан - 31 тысяча руб./кв.м. (средний бюджет 2.1 млн рублей) и замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария - 32 тысячи руб./кв.м. (средний бюджет 2.2 млн рублей).