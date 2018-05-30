Семь популярных туристических городов ограничили аренду квартир через Airbnb и другие сервисы бронирования. Недавно о планах запретить полностью бронирование квартир и комнат через Airbnb в оживленных районах заявили власти Амстердама.

Арендовать квартиру за границей через сервисы бронирования теперь будет сложнее и дороже. Фото: depositphotos.com

Пострадают от ограничений, конечно же, туристы. Тот же Амстердам испытывает дефицит мест размещения. В высокий сезон большинство гостиниц занято за несколько недель. Заселиться в отель без брони практически невозможно, в наличии только самые дорогие варианты.

Одним из первых войну сервисам бронирования частного жилья объявил Нью-Йорк, власти которого ввели штрафы в несколько тысяч долларов за размещение объявления о краткосрочной сдаче квартир туристам. К ним присоединились власти Сан-Франциско, а в Европе - Берлина, Барселоны, Венеции, Ибицы. Недавно к ним присоединились Копенгаген и Берн.

В Копенгагене Airbnb обязали передавать фискальным органам данные о своих клиентах, сдающих жилье. Дания стала первой страной, где сервис берет на себя такую функцию. Кроме того, страна объявила об ограничении срока краткосрочной аренды квартир - не более 70 суток в год. В швейцарской столице Берне введено ограничение на покупку и перестройку вторичного жилья для последующей сдачи в аренду через сервисы бронирования.

Власти Амстердама также планируют поднять туристический налог с 4-6 до 7 процентов - Амстердам станет городом с одним из самых высоких курортных сборов в Европе. До этого дороже всего туристам обходился Рим - 7 евро за ночь в пятизвездочном отеле.

Основная цель этих ограничений - сократить количество туристов. Многие ограничили аренду в центре или сократили количество дней в году, на которое собственники могут сдать квартиру в аренду.

Так что туристам придется бронировать жилье задолго до поездки, чтобы не упустить подходящие варианты, которых теперь не так много. Или же искать квартиру за пределами центра. Чтобы найти вариант поближе к достопримечательностям, время поиска придется увеличить.

Конечно, сокращение мест размещения отразится и на стоимости жилья. Однако в этом вопросе частники будут ориентироваться на отели. Даже сейчас со всеми надбавками (платой сервису бронирования, уборкой) стоимость частных квартир в наиболее популярных городах сравнима по цене с отелями, так что потенциал для роста цен у квартир и комнат небольшой.

"В нашей стране тоже поговаривают о введении ограничений. В первую очередь из-за вопросов безопасности. У нас сейчас есть обязательная регистрация граждан, во всех гостиницах она существует, но вряд ли кто-то из собственников пойдет ставить своих постояльцев на учет", - говорит Геннадий Ламшин, президент Российской гостиничной ассоциации.

В России бронирования квартир на короткий срок туристами получило новое развитие перед ЧМ-2018. Если на гостиничные номера действуют ограничения, то стоимость квартир оценивается только фантазией их собственников. К примеру, жители Саранска просят 50 тысяч в сутки за стандартную двушку. В сравнении с обычной цена завышена в пять и более раз. Так, в Ростове-на-Дону одно из самых бюджетных предложений - 28-метровая студия за 12 тысяч рублей в сутки, не в дни чемпионата она стоит 2500 рублей в сутки.