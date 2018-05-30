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30.05.2018 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сертификат авиакомпании "Саратовские авиалинии" аннулируется с 31 мая

Текст: Татьяна Шадрина

Росавиация объявила об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии". Как отмечается в сообщении агентства, это вынужденная мера - "авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров".

Фото: depositphotos.com
Авиакомпании помогут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

Причиной остановки авиакомпании стало невыполнение требований по устранению недочетов в ее деятельности, которые выявила Росавиации после внеплановой проверки. Ее агентство и Ространснадзор провели после авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья, 11 февраля Ан-148 потерпел крушение при взлете.

"В сложившейся ситуации приоритетом Росавиации являлось сохранение авиакомпании при ее безусловном соответствии всем требованиям по безопасности полетов. Перевозчику были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта", отмечается в заявлении.

На их выполнение авиакомпании было дано 90 дней (максимально возможный по воздушному законодательству срок). Но руководство предприятия "оказалось не способно устранить нарушения". Так 26-27 мая была проведена еще одна проверка, которая показала, что нарушения продолжаются и носят системный характер. Во-первых, не соблюдается требования по времени отдыха летного состава и контроля утомляемости. Во-вторых, практикуется недостоверный учет рабочего времени и превышения максимальной продолжительности полетный смены экипажа в течение суток. В-третьих - не проводится повторный медосмотр перед полетом.

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