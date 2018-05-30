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30.05.2018 12:07
Рубрика: Экономика

СМИ: "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" долг по решению суда

Текст: Александра Воздвиженская
"Нафтогаз" во исполнение решения Стокгольмского арбитража начал взыскание с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов.

Активы компании ищут в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. При этом украинская сторона ожидает, что "Газпром" будет оспаривать арест в местных судах. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правительстве Украины. Официально стороны пока не комментировали происходящее ("Газпром" занимается выяснением вопроса). Агентство указывает, что арбитражный процесс может затронуть акции дочерних компаний "Газпрома" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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Источники ТАСС в отрасли рассказали, что швейцарские судебные приставы вечером 29 мая посетили офис Nord Stream и провели опись имущества в рамках обеспечительных мер по исполнению решения суда. В пресс-службе Nord Stream отказались от комментариев.

В конце прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" об условиях поставок газа на Украину, в конце февраля этого года - об условиях транзита в Европу. По оценкам "Газпрома", последнее решение шло вразрез с первым и сделало коммерческие отношения сторон экономически нецелесообразными. В связи с этим компания начала расторжение контрактов через суд.

В свою очередь, "Нафтогаз" остался доволен результатом, так как нетто-платеж был в его пользу - 2,56 миллиарда долларов от "Газпрома" плюс проценты. После этого украинская компания заявила, что процесс взыскания этой суммы может занять до шести месяцев. Тогда же упоминалась вероятность ареста акций оператора "Северного потока".

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