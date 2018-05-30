Союзные парламентарии обсудят роль и возможности соцсетей

Авторитет и общественный престиж Союзного государства во многом формирует и журналистское сообщество двух стран, которое постоянно проявляет живой интерес ко всем коллизиям возведения этого уникального архитектурного проекта. Поэтому выглядит и логичным, и своевременным рассмотрение вопроса о проведении конкурса на лучшие работы в этом тематическом диапазоне в региональных СМИ.

Именно роль и возможности социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства станут главной темой обсуждения на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания. Оно пройдет на этот раз в Гродно 1 июня.

"Участникам заседания будет представлена информация о деятельности средств массовой информации Гродненской области по освещению интеграционных процессов, - отметили в пресс-службе. - Планируется рассмотрение предложений по проведению конкурса на лучшие работы по тематике союзного строительства в региональных СМИ. Повесткой предусмотрено и обсуждение роли и возможностей социальных сетей в информационном пространстве Союзного государства".

Во время визита в Гродненскую область у парламентариев состоятся встречи с руководством областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, а также участие в мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур.

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Гродненского областного исполнительного комитета, руководители союзных и региональных СМИ.