Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь

Сотрудники АЭС Украины из-за недофинансирования уезжают в Россию, Беларусь и другие страны. Об этом заявила депутат Верховной рады, представитель парламентской фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая.

"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, - массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, до инженеров управления реакторами. Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию", - написала депутат в Facebook.

По мнению Войцицкой, проблемная ситуация с АЭС на Украине является следствием "дискриминационной тарифной политики регулятора".

"Отрасль, вследствие дискриминационной тарифной политики регулятора, критически недофинансирована. И такая тарифная политика должна быть срочно изменена", - убеждена Войцицкая.

Политик считает, что власти должны поддержать отрасль, которая генерирует более 50% всей электроэнергии Украины.

На Украине в настоящее время действуют четыре АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.