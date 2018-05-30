Совфед одобрил закон о контрсанкциях

Совет Федерации единогласно одобрил на заседании закон о мерах в ответ на политику США и иных недружественных государств.

Авторами документа выступили руководители всех думских фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, а также сенаторы.

Правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия. Запрет или ограничения на товарные поставки при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других дружественных странах.

Решения об ограничениях могут быть приняты и президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. При этом контрсанкции будут отменены при устранении ограничений со стороны США и других стран.

Ранее законопроект на эту тему был серьезно переписан в Госдуме с помощью экспертов и бизнеса. Вместо конкретных запретов на рынке алкоголя, табака, лекарств и прочих товаров законодатели остановились на универсальных нормах. Это необходимо, чтобы правительство и президент получили широкие инструменты воздействия.

Как подчеркивается, меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

Кроме товарных ограничений прописаны и другие меры. Для иностранных компаний может быть введен запрет на участие в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества.

Комитеты Совфеда ранее отметили в своих заключениях, что при подготовке документа были учтены замечания и предложения членов палаты регионов.

Закон является мощным политическим сигналом для наших оппонентов о том, что общество России консолидировано для защиты национальных интересов. Об этом в интервью телеканалу "Вместе-РФ" заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

- Также законом мы даем очень важный инструмент президенту и правительству, чтобы действовать в рамках ответных мер точечно и оперативно, не проходя законодательные процедуры, - пояснил он.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.