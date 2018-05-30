Совфед представит доклад о вмешательстве в выборы президента РФ

"Комиссия выявила и обобщила неопровержимые факты противоправного вмешательства извне в выборы президента РФ, которые стали частью системной и целенаправленной работы, направленной на сдерживание России, изменение основ ее внешней и внутренней политики, состава органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Кампания, утверждают сенаторы, началась давно и стала принимать выраженный характер, по крайней мере, с 2011 года. "Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон", - считают авторы доклада.

Члены временной комиссии выделили десять основных направлений этой деятельности. Среди них: проведение на территории России перед выборами закрытых социологических исследований в интересах зарубежных государственных структур за счет иностранного финансирования (в т.ч. Пентагона); навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ; массированная внешняя пропаганда в течение всего периода (порядка 1 000 публикаций), включая "день тишины" и день голосования, вплоть до инструкций на русском языке для желающих сорвать выборы; финансирование (в том числе - с использованием "серых схем") российских "гражданских активистов", участвующих в предвыборной агитации и в "контроле за выборами"; распространение клеветы в отношении В.В. Путина, российской политической системы и выборов, внешней и внутренней политики РФ в целях создания негативных образов среди избирателей и у внешней аудитории (в частности, вокруг гарантировано популярных спортивных, правозащитных, религиозных, гендерных и т.п. тем).

Проявлением внешнего вмешательства в выборы главы российского государства сенаторы также считают воспрепятствование голосованию россиян на Украине, консультирование конкретных участников выборного процесса, кибертаки на сайт ЦИК, публичное непризнание результатов выборов, а также стимулирование недовольства в обществе.

Освещение российских выборов на Западе было предвзятым, утверждают сенаторы. "По данным комиссии, менее 1% инопубликаций на тему президентских выборов 2018 года содержали позитивную оценку выборов, а негатив - более половины.

Авторы доклада также утверждают, что эти действия находились в координации с другими громкими антироссийскими акциями - "от информационных кампаний до пресловутых санкций, а также откровенных провокаций ("дело Скрипаля", "химические атаки в Сирии" и т.п.)".

И хотя все эти усилия не дали желаемого результата, "остается необходимость формирования общественного иммунитета против внешнего вмешательства", уверены члены комиссии.

Они предлагают ряд мер законодательного характера. В первую очередь - закрепление понятия иностранного вмешательства во внутренние дела России. Несколько предложений касаются собственно избирательного процесса. Для его защиты от внешнего вмешательства предлагается запретить иностранцам и лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней; предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России; запретить изготовление агитматериалов за рубежом для использования на территории РФ; предусмотреть в законодательстве понятие "нежелательная деятельность" для физических лиц.

Сенаторы предложили и ряд мер общего характера, не связанных с изменениями в законодательство. Это введение особого характера отношений с государствами, применяющими санкции, активизация судебно-претензионной работы по факту противоправных и клеветнических действий зарубежных стран, а также использование всех доступных международных площадок для объединения усилий в деле противодействия вмешательству извне во внутренние дела суверенных государств.