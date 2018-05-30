Спецслужбы Киргизии обвинили экс-премьера в коррупции

Бывшему премьер-министру Киргизии Сапару Исакову, отправленному месяц назад в отставку, предъявлено обвинение в коррупции. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Как утверждают в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, Сапара Исакова подозревают в причастности к нарушениям при реализации проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека. Минувшей зимой на энергообъекте произошла авария, приведшая к тому, что квартирах многих горожан исчезло отопление.

- Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека", используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщает пресс-центр ГКНБ.

Ранее в рамках возбужденного уголовного дела спецслужбы арестовали нескольких бывших и действовавших менеджеров энергетической отрасли Киргизии. В течение последних двух недель Сапара Исакова неоднократно вызывали на допросы в ГКНБ в качестве свидетеля. Однако вчера вечером спецслужбы предъявили ему официальные обвинения.

Сам Сапар Исаков заявил журналистам, что не имеет отношения к коррупции и возмущен тем, что его пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Сапар Исаков был самым молодым премьером Киргизии. Он был утвержден на посту в сентябре прошлого года. Однако уже в апреле 2018-го парламент вынес ему вотум недоверия.